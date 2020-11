Eroon koronasta -tutkijaryhmä vaatii jälleen koronaviruksen tukahduttamista Suomessa. Samaan aikaan oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies vaatii Suomen koronastrategian päivittämistä kirjallisessa kysymyksessään.

Suomalainen tutkijajoukko muodosti keväällä epävirallisen ryhmän, joka ajaa koronan tukahduttamista Suomessa. Nyt ryhmä uudistaa vaatimuksensa tänään julkaistussa muistiossa. Kevät osoitti, että koronavirusepidemia on mahdollista tukahduttaa Suomessa, ryhmä katsoo.

”Suomi onnistui menestyksekkäästi keväällä ja kesällä tukahduttamaan epidemian riittävän tehokkaiden toimien avulla ilman rankimpia sulkutoimia”, ryhmä kirjoittaa nettisivuillaan julkaisemassaan muistiossa.

”Nyt syksyn ajan olemme jälleen nähneet, että mitä laajemmin virus pääsee leviämään väestössä, sitä raskaampia toimia sen patoamiseksi tarvitaan. Moni Euroopan maa on ajautunut uudelleen syvään kriisiin ja tiukempiin rajoituksiin. Tukahduttamisstrategia pyrkii välttämään tämän ennakoivilla toimilla. Yksinkertainen tavoite on, että tartuntaluku R on saatava pysymään alle yhden.”

Hallitus on toistuvasti todennut, ettei se perusta toimiaan yksittäisiin lukuihin vaan kokonaisarvioon.

Tukahduttaminen tarkoittaa ryhmän mukaan tartuntojen määrätietoista painamista nollan tuntumaan ja pitämistä siellä ennalta suunniteltujen täsmätoimien avulla. Ryhmä varoittaa, että maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ei ole ohi vielä pitkään aikaan, ja virus leviää nyt voimalla lähes kaikissa maissa, jotka eivät ole ottaneet tavoitteekseen epidemian tukahduttamista

”Suomen kannattaa sitoutua nykyistä selvempään kansalliseen strategiaan ja sitouttaa paikalliset tahot tämän toteuttamiseksi.”

”Koronavirusepidemian tukahduttaminen on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta paras strategia. Suomen tulisi selväsanaisesti sitoutua tähän tavoitteeseen."

Hetemäen kohuraportti vanheni

Kansanedustaja Koulumies kysyy kirjallisessa kysymyksessään, ”aikooko hallitus muuttaa koronastrategiaansa siten, että Suomi siirtyy linjalle, jossa epidemia tukahdutetaan sen sijaan, että sen annetaan levitä keväisen hybridistrategian mukaisesti, varsinkin kun Hetemäen raportin, jolle hybridistrategia pohjaa, tiedetään nyt jälkikäteen perustuneen virheellisiksi osoittautuneille oletuksille”.

Koulumies viittaa valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen työryhmän keväällä laatimaan raporttiin, jonka johtopäätös oli Koulumiehen mukaan, että riskiryhmiä on suojeltava tartunnoilta, mutta viruksen voi antaa kiertää muussa väestössä.

”Hetemäen työryhmän raportissa Suomen tavoitteeksi asetettiin epidemian ’hallittu muttei liian voimakas hidastaminen’, jolla ehkäistään terveydenhuollon ylikuormittumista, eli raportin perustana oli ns. flatten the curve -ajattelu sekä mitä ilmeisimmin myös laumasuojan tavoittelua sairastamisen kautta”, Koulumies kirjoittaa kysymyksessään.

Koulumiehen mukaan Suomen koko koronastrategia perustuu työryhmän virheelliselle oletukselle siitä, että "epidemian täydellinen tukahduttaminen pysyvästi ei ole Suomelle realistinen vaihtoehto". Uuden näytön perusteella tukahduttamiseen tähtäävien maiden strateginen valinta on osoittautumassa Koulumiehen mukaan erittäin onnistuneeksi myös talouskasvun kannalta.

”Sittemmin tukahduttamisen onnistumisesta on kuitenkin saatu runsaasti uutta ja parempaa tietoa, jonka perusteella viruksen tukahduttaminen on sekä kansanterveyden että talouden kannalta ylivoimaisesti paras vaihtoehto. Tukahduttamisstrategiasta on tarjolla sekä tieteellistä tutkimustietoa että käytännön kokemuksia muista maista”, Koulumies toteaa.

Hetemäen raportti ei kuitenkaan ole yksi yhteen Marinin hallituksen linjan. Tämän nosti esiin pääministeri Sanna Marin (sd) keväällä, kun raportti herätti kiivasta keskustelua laumasuojasta. Marinin mukaan hallitus ei puuttunut virkamiestyönä tehdyn raportin sisältöön, mutta teki sen pohjalta omat linjauksensa.

Marinin mukaan hallitus ei saanut terveysviranomaisilta sellaista arviota, että koronaviruksen aiheuttama tauti olisi mahdollista tukahduttaa ja pitää Suomesta lopullisesti poissa.

