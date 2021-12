Suomi alkaa vaatia matkustajilta koronatestausta rajalla omikronin riskialueilta saapuvilta henkilöiltä. Jos maahan saapuvalla on esittää korkeintaan 48 tuntia vanha todistus ennakkoon tehdyn koronatestin negatiivisesta tuloksesta, ei pakolliseen terveystarkastukseen tarvitse osallistua.

Suomi alkaa vaatia matkustajilta koronatestausta rajalla omikronin riskialueilta saapuvilta henkilöiltä. Jos maahan saapuvalla on esittää korkeintaan 48 tuntia vanha todistus ennakkoon tehdyn koronatestin negatiivisesta tuloksesta, ei pakolliseen terveystarkastukseen tarvitse osallistua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauskirjeeseen omikron-variantista.

STM kertoi eilen ohjauskirjeestä, jolla toteutetaan koronatoimia Suomen rajoilla. Suomi alkaa vaatia matkustajilta koronatestausta rajalla omikronin riskialueilta saapuvilta henkilöiltä, joilla ei ole ennakkotestitodistusta. Terveystarkastukset määräävät aluehallintovirastot (avit) THL:n maalistan perusteella.

STM kehotti THL:ää jatkamaan epidemiologiseen tietoon perustuvaa arviointia siitä, mistä maista Suomeen saapuvat matkustajat ovat voineet altistua omikron-variantille. THL:n mukaan tällä hetkellä oleskelu ainakin Tanskassa, Britanniassa, Norjassa, Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Botswanassa, Zimbabwessa, Lesothossa, Eswatinissa, Mosambikissa, Malawissa ja Nigeriassa voi johtaa altistumiseen uudelle omikron-virusmuunnokselle.

”Arvio perustuu siihen, että kyseisistä maista saapuneilla on todettu omikronin aiheuttamia tartuntoja ja/tai maa on itse raportoinut omikronin leviävän laajasti maan sisällä. Myös maan sijainti alueella, missä omikronin tiedetään leviävän, on arvion taustalla”, THL kertoo tiedotteessaan.

THL muistuttaa, että epidemiologinen tieto omikronin leviämisestä muuttuu jatkuvasti ja THL:n listaan on koottuna vain maat, joista on saatu riittävästi tietoa.

”Todennäköisesti omikronin leviäminen maailmalla on jo hyvin paljon laajempaa, ja Tanskan ja Iso-Britannian esimerkit viittaavat vahvasti siihen, että tilanne on samankaltainen useimmissa EU-maissa. Siksi altistuminen omikronille voinee tapahtua lähes missä tahansa EU-maassa”, THL katsoo.

Johtava asiantuntija Jari Jalava THL:stä huomauttaa, että suurimmasta osasta maailman maita ei ole riittävää tietoa saatavilla.

”Arviomme on, että lyhyen ajan kuluessa omikron-muunnos aiheuttaa valtaosan koronavirustartunnoista maailmassa”, Jalava sanoo.

Avit ovat antaneet tartuntatautilakiin perustuvia määräyksiä maahantulopisteiden kunnille, jotta ne järjestävät maahantulopisteillä pakollisia terveystarkastuksia matkustajille, jotka saapuvat omikronin riskimaista.

