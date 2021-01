Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman pitää täysin poikkeuksellisena, etteivät hallituspuolueet ole puuttuneet vasemmistoliiton ”irtiottoon” Suomen HX-hankkeessa eli hävittäjä hankinnoissa.

”Ihmettelen, että yksikään muu hallituspuolue koe tätä ongelmaksi, sillä se on täysin poikkeuksellista toimintaa eikä edes parlamentaarisesti hyväksyttävää”, hän sanoo KD-Kompassi-radio-ohjelmassa. Myös KD-lehti uutisoi lausunnosta.

Asia oli pinnalla edellisen kerran ennen joulua, kun vasemmistoliiton Johannes Yrttiaho esitti saman puolueen Markus Mustajärven tukemana HX-hankkeen rahoituksen poistamista talousarvioaloitteessaan. Tuolloin eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva vaati pääministeri Sanna Marinia (sd) puuttumaan asiaan.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto on lisäksi katsonut kannanotossaan syyskuussa, ”että Suomen hallituksen on harkittava uudestaan, miten HX-hanke maan ilmavoimien nykyisten hävittäjien korvaamiseksi toteutetaan.” Puoluevaltuusto haluaa lisäksi selvittää mahdollisuutta lykätä hanketta. Asian tekee ajankohtaiseksi myös se, että joulukuussa nimetty opetusministeri Jussi Saramo esitti toukokuussa hankinnan keskeyttämisen harkitsemista.

Sanna Marin on kommentoinut tapausta Uudelle Suomelle korostamalla, että hallitus toimii eduskunnan hyväksymän turvallisuuspoliittisen selonteon linjausten pohjalta. Selonteossa on linjattu, että Suomen ilmapuolustuksen suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Hallitusohjelman kirjaus on myös yksiselitteinen: ”Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus solmitaan vuonna 2021.”

