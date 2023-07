Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps) esitti maanantaina Ylen Ykkösaamussa väitteen, jonka mukaan Suomessa olisi toimijoita, jotka Venäjä-mielisen dosentti Johan Bäckmanin tapaan levittävät valheellista tietoa hallituksesta.

Rydman viittasi kommentillaan kansainvälisen median Suomen hallitusta koskevaan negatiiviseen uutisointiin.

”Ensinnäkin on todettava, että on tosiaan ollut määrättyjä tahoja, jotka ovat pyrkineet kansainväliseen mediaan levittämään vääriä väitteitä Suomesta. Meillä on ollut erinäisiä professoreja ja nettiaktiiveja, joilla on myös omat puoluepoliittiset sidonnaisuutensa, ja näitä on jouduttu korjailemaankin. Hallituksen vika se ei toki ole, että tällaisia oman elämänsä johanbäckmaneita valitettavasti löytyy, jotka virheellistä ja Suomea vahingoittavaa tietoa ulkomaisille medioille levittävät”, Rydman sanoi Ykkösaamun haastattelussa.

Rydman ei halunnut maanantai-iltana Ylen A-studiossa tarkentaa keitä tahoja hänen kommenttinsa koski.

”Koska jos Twitteriin menee ja katsoo erilaisten tutkijoiden ja someaktiivien, toimittajienkin, toimintaa, niin ei tarvitse kauaa etsiä ennen kuin tällaisia tapauksia löytää. Mutta olen saanut huomata, että jos mainitsee erityisesti joitakin henkilöitä nimeltä, se on sitten kuulemma maalittamista”, Rydman sanoi.

Kritiikkiä medialle

A-studion juontaja Petri Raivio yritti kysyä ministeriltä tarkempia esimerkkejä, millaisia väitteitä Suomesta esitetään.

”Tätä hallitustahan on leimattu mitä epäasiallisimmilla ja perusteettomimmilla väitteillä. Hulluimmillaan on jopa väitetty, että jonkun solmiovalinta viestisi jotain merkillistä viestiä jollekin salaperäiselle yleisölle”, Rydman sanoi.

Muita esimerkkejä hän ei kertonut, mutta vaati medialta kriittisyyttä. Maininta solmiovalinnasta koskee Rydmanin edeltäjää, elinkeinoministerin virasta äkkilähdön saanutta Vilhelm Junnilaa (ps). Hänen äärioikeistokytköksensä nousivat julkisuuteen, ja Junnilan kaulassa nähtiin solmio, jossa oli pesukarhuja. Mediassa pohdittiin, onko kyse kaksoisviestinnästä.

Rydmanilta kysyttiin A-studiossa, rinnastuuko solmiovalintojen puiminen dosentti Bäckmanin toimintaan.

”Ne rinnastuvat lähinnä minusta erikoisiin salaliittoteorioihin”, Rydman vastasi. Hänen mukaansa tällaiset tulkinnat ovat levinneet myös ”vakavasti otettavien tutkijoiden ja medioiden piiriin”.

Rydmanin mukaan muutama ulkomainen media on päästänyt läpi erikoisia väitteitä, mutta suurin osa ei, ”vaikka kovasti on yritetty tyrkyttää”.

Rydman mainitsi esimerkkinä saksalaislehti Süddeutsche Zeitungin, joka on uutisoinut muun muassa Rydmanin väitetyistä sosiaalisen median päivityksistä natsien muistomerkeillä sekä Helsingin Sanomien viime kesänä tekemästä jutusta, jossa kerrottiin Rydmanin ahdistavaksi koetusta käytöksestä nuoria naisia kohtaan.

SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen totesi A-studiossa, että ulkomaiselle medialle ei tarvitse tällä hetkellä erityisemmin ”syöttää” tietoja Suomesta.

”Kun hallitus neuvottelee ensin seitsemän viikkoa hallitusohjelmasta, ja nyt näyttää neuvottelevan seitsemän viikkoa pelisäännöistä, niin kyllähän se kiinnostaa”, Mäkynen sanoi.

Keskustelussa oli mukana myös kokoomuksen pitkän linjan kansanedustaja Ben Zyskowicz.

Hänen mukaansa pääministeri Petteri Orpolta (kok) hallituksen rasismikohusta kysyivät vain suomalaiset toimittajat, kun Orpo vieraili Berliinissä perjantaina. Zyskowiczin mielestä asiasta uutisoitiin harhaanjohtavasti.

