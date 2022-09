Kuva Venäjän presidentin päätöksentekokyvystä on rapistunut Ukrainan epäonnistumisten vuoksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on itse asiassa pohjimmiltaan melkoinen viivyttelijä (engl. procrastinator), katsoo amerikkalainen, ukrainalaistaustainen sotilasanalyytikko Michael Kofman. Hän tuo näkemyksensä esiin War on the Rocks -podcastissa, jossa pohditaan Kremlin johtamista niin Syyrian kuin Ukrainan sotien kautta.

”Hän odottaa loppuun asti, kunnes kaikki hyvät vaihtoehdot ovat menneet ja hän on pakotettu tekemään päätöksen. Silloin hän voi valita vain huonon ja huonomman vaihtoehdon välillä”, Kofman sanoo.

Kun Putin lopulta tekee päätöksen, hän päätyy huonojen vaihtoehtojen keskellä ottamaan riskejä, Kofman jatkaa. Päätöksenteon tehokkuus on paljon matalampi kuin se olisi, jos päätökset tehtäisiin aiemmin, CNA-tutkimuslaitoksen Venäjän-tutkimuksen ohjelmajohtaja sanoo.

Venäjän asevoimiin perehtynyt Kofman perustelee näkemystään Ukrainan tapahtumien ja Venäjän nykytilanteen lisäksi Syyrian sodalla. Venäjän armeija teki väliintulon Syyriaan, mutta vasta vuonna 2015, kun kapinointi Venäjän liittolaisen Bashar al-Assadin hallitusta vastaan alkoi jo 2011.

Siinä vaiheessa, kun Venäjä tuli avuksi, Syyrian armeijan asema oli jo heikko, Kofman sanoo. Siksi Venäjän operaatio Syyriassa oli paljon vaikeampi ja tulosten saavuttaminen kesti pidempään kuin venäläiset odottivat, hän jatkaa. Lopulta al-Assadin hallinnon asema kuitenkin vahvistui Venäjän tuella.

Michael Kofman arvioi hieman ennen Venäjän hyökkäyksen alkua helmikuussa, että Venäjä aikoo todella hyökätä voimalla Ukrainaan, eikä kerää joukkoja rajalle vain bluffatakseen.

Hyökkäyssota Ukrainaan on rapauttanut Putinin mainetta päätöksentekijänä ja strategikkona. Viimeisimpänä Putin joutui julistamaan Venäjälle liikekannallepanon, vaikka se on hyvin epäsuosittu toimenpide venäläisten keskuudessa. Julkisuudessa on lisäksi kyseenalaistettu muun muassa uskomus siitä, että Putin olisi peräänantamaton ja vaarallisimmillaan nurkkaan ajettuna.

Tänään perjantaina Putinin odotetaan pitävän puheen, jossa hän todennäköisesti julistaa miehitettyjen ukrainalaisalueiden ”liittämisen” Venäjään. Länsimaailma on ennalta voimakkaasti tyrmännyt aseelliset liittämiset, jotka rikkovat räikeästi YK:n peruskirjan ja alueellisen koskemattomuuden perusperiaatteita. Alueet, joita Venäjä ei edes kokonaan hallitse, kuuluvat jatkossakin Ukrainalle kansainvälisen yhteisön silmissä.

Muuten julkisuudessa ei ole kyetty tarkasti ennakoimaan, mitä Putinin puhe pitää sisällään. Venäjän presidentin entisen puheenkirjoittajan Abbas Gallyamovin arvio tilanteesta osuu osin yksiin Michael Kofmanin analyysin kanssa.

”[Putin] on tilanteessa, josta hänellä ei ole hyvää ulospääsyä, joten ei ole mahdollista arvata, mitä hän tulee sanomaan”, Venäjältä lähtenyt nykyinen konsultti Gallyamov sanoo Radio Free Europen mukaan.

”Hän saattaisi sanoa, että Venäjän operaation tavoitteet on saavutettu ja että ehdotamme toiselle [sodan] osapuolelle, että lopettavat sodan. Ja jos he jatkavat, käytämme ydinaseita”, Gallyamov pohtii Venäjän luomaa tarinaa, jossa se väittää hyökkäyssotaansa puolustautumiseksi Ukrainan uhalta.

Jo aiemmin on arvioitu ja myös Venäjän puolelta ääneen sanottu, että miehitettyjen alueiden liittämisen takana on ajattelu, että sen jälkeen Venäjä voi väittää Ukrainan vastahyökkäyksen kohdistuvan Venäjän omaan alueeseen.

Venäjän projekti. Venäjän miehittämien, Ukrainalle kuuluvien alueiden ”venäläisyyttä” on mainostettu Venäjällä viimeisen viikon aikana, kun ukrainalaisalueilla on järjestetty Venäjän näytelmä niin sanotuista kansanäänestyksistä. Kuva: epa10213843

