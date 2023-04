Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut ruotsalainen Itä-Euroopan asiantuntija, Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut tutkija Anders Åslund vaatii Unkarin ja Turkin irtisanomista puolustusliitto Natosta.

”Naton on otettava tämä vakavasti. Miten se voi hyväksyä Unkarin, jolla ei ole minkäänlaista sotilaallista merkitystä, mutta joka vastustaa kaikkia Naton hyviä tarkoituksia? Turkki on strategisesti tärkeä, mutta se ei ole demokraattinen ja sen ulkopolitiikka on kyseenalaista. On aika potkia Unkari ja Turkki ulos”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Åslund viittaa siihen, että Unkarin pääministeri Viktor Orbán ilmoitti perjantaina vastustavansa Ukrainan mahdollista Nato-jäsenyyttä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi perjantaina BBC:n mukaan, että Naton jäsenmaat ovat yhtä mieltä siitä, että Ukraina voi päästä puolustusliiton jäseneksi. Orbán reagoi lausuntoon poikkeuksellisen voimakkaasti.

”Mitä?!”, hän vastasi Stoltenbergille BBC:n mukaan.

Anders Åslund huomauttaa Twitterissä, että Ukraina on demokraattinen, täysin länsimielinen ja sillä on Euroopan vahvin armeija.

”On aika päästää Ukraina sisään ja samalla potkaista Unkari ja Turkki ulos! Unkarille pitäisi näyttää ensin ovea selvästi korruptoituneena, haitallisena ja hyödyttömänä”, hän vaatii.

