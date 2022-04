SDP:n puoluevaltuusto on valmis uudelleen arvioimaan Suomen turvallisuuspolitiikan linjaa ja sotilaallista liittoutumista.

”Muuttuneessa tilanteessa puoluevaltuusto on valmis ja tulee uudelleenarvioimaan Suomen turvallisuuspoliittista linjaa, mukaan lukien sotilaallinen liittoutumattomuus ja Nato-jäsenyys. Puoluevaltuusto antaa täyden tukensa valtiojohdolle arvioida Suomen asemoitumista ja tarvittavia ratkaisuja Suomen turvallisuuden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa”, puoluevaltuusto kirjoittaa kannanotossaan.

Puoluevaltuusto korostaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut pysyvästi Suomen turvallisuusympäristöä.

“Nyt on aika entisestään vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja huoltovarmuuden tasoa. Tätä työtä tehdään myös paikallisesti ja jokainen suomalainen voi osaltaan osallistua siihen. Kuntien on nyt päivitettävä omat valmius- ja varautumissuunnitelmat niin huoltovarmuuden kuin kyberturvallisuuden osalta.”

Suomen turvallisuuspoliittiset ratkaisut käsitellään seuraavien viikkojen aikana valtioneuvoston yhdessä tasavallan presidentin kanssa valmistelemassa selonteossa. Selonteko annetaan eduskunnalle ennen pääsiäistä ja sen perusteellisen eduskuntakäsittelyn jälkeen on jatkoprosessista päättämisen aika.

”SDP tulee tekemään kevään aikana tarvittavia päätöksiä sekä puolueen päätöksentekoelimissä että eduskuntaryhmässä. SDP:n linjan muodostaa ylimääräinen puoluevaltuuston kokous kuultuaan eduskuntaryhmän kannan”, puoluevaltuusto sanoo.

Puolueen kansanedustaja, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja korostaa Ruotsin merkitystä Suomen ratkaisussa.

”Naapurit ovat pysyviä asioita. En nyt viittaa itänaapuriin, jonka vaarallisuus, väkivaltaisuus ja arvaamattomuus pakottaa nyt pohtimaan asioita. Viittaan länsinaapuriimme Ruotsiin, joka on meille siinä suhteessa tärkeä maa, että se on maailmassa se jolla on aidoin oma intressi Suomen turvallisuuden vaalimisessa. Ruotsi ei ole koskaan pettänyt sitoumuksiaan tai sopimuksiaan Suomen kanssa, erotuksena siitä mitkä ovat voineet olla suomalaisten toiveet ja odotukset. Nyt tässä tilanteessa, jossa myös Ruotsissa harkitaan vakavasti turvallisuuspolitiikan vaihtoehtoja, on välttämätöntä, että käymme mahdollisimman tiiviitä niin toiveet ja odotukset läpikäyviä mahdollisiin sitoumuksiin johtavia neuvotteluja Ruotsin kanssa. Päädyimme sitten mihin ratkaisuun tahansa, on äärimmäisen tärkeätä turvallisuudellemme, että teemme molemmissa maissa samanlaisen ratkaisun”,Tuomioja kirjoittaa Facebookissa.