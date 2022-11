”Tämä on yksi naula pieleen menneen sotaretken arkkuun”, mutta mitä Putiniin tulee, nauloja tarvitaan lisää, kuvaa Risto E. J. Penttilä.

Naula arkkuun. ”Tämä on yksi naula pieleen menneen sotaretken arkkuun”, mutta mitä Putiniin tulee, nauloja tarvitaan lisää, kuvaa Risto E. J. Penttilä.

Naula arkkuun. ”Tämä on yksi naula pieleen menneen sotaretken arkkuun”, mutta mitä Putiniin tulee, nauloja tarvitaan lisää, kuvaa Risto E. J. Penttilä.

Turvallisuuspolitiikan asiantuntijat kommentoivat torstaina Ylen A-Talkissa Venäjän ilmoitusta vetäytyä H’ersonista.

Ukraina on suhtautunut ilmoitukseen epäillen, mutta yleisesti ilmoitusta pidetään melko uskottavana. Jos vetäytyminen toteutuu, kyseessä on iso nöyryytys Venäjälle ja strateginen muutos koko helmikuussa alkaneessa Venäjän sodassa Ukrainassa.

LUE LISÄÄ:

Venäjä on krapulassa, kuvaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Strateginen liike. ”Venäjä tekee strategisen liikkeen, jotta päästään pois ahdingosta, mutta eihän se ahdinko sillä helpotu”, Mika Aaltola arvioi. Kuva: JANI KORPELA

”Venäjä joutuu nuolemaan näppejään. Sotaan lähdettiin soitellen, vähän humalassa, ja nyt ollaan krapulassa. Nyt ehkä selkeämmin mielin mietitään asioita. Venäjä tekee strategisen liikkeen, jotta päästään pois ahdingosta, mutta eihän se ahdinko sillä helpotu. Ukraina varmasti vieläkin kykenee iskemään ja yhä syvemmin sinne Mustanmeren rannikon suuntaan. Venäjän tietynlaisesta krapulasta on ollut merkkejä ilmassa, kun [Venäjä] on joutunut pohtimaan ja ehdottamaan neuvottelukontakteja. Venäjän kannattaisi nyt nuolla haavansa ja vetäytyä Ukrainasta. Olisi se hetki, jolloin suurvalta voi vielä säilyttää jotakin maineensa rippeitä. Mutta tuskn ehkä Venäjä sitä tekee”, Aaltola sanoi.

Yksi kysymys on ollut Venäjän presidentin Vladimir Putinin asema. Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilän mukaan vallanvaihto tulee kysymykseen, jos sotilaiden äidit ovat kaduilla, eikä se ole nyt lähellä.

”Tämä on yksi naula pieleen menneen sotaretken arkkuun. Kysymys kuuluu, onko tämä yksi naula myöskin Putinin arkkuun. Varmaan se sitä on, mutta veikkaanpa, että tarvitaan aika monta naulaa vielä, ennen kuin ollaan vallanvaihdoksessa. Vielä merkkejä siitä ei ole. Voisi sanoa, että tässä haetaan nyt positioita talvea silmällä pitäen ja varmistetaan, ettei käy todellista läpimurtoa nyt talven kuukausina. Tämä on kai Venäjällä takana tällä hetkellä.”

LUE MYÖS Miehittäjän talvesta tulee brutaali – Vladimir Putin ajaa joukkojaan jäiseen helvettiin

Penttilä kuitenkin sanoo myös, että Suomessa on oltava varautunut nopeisiin käänteisiin Venäjällä.

”Diktatuuri voi kaatua nopeasti. Sitten kun se tulee, se tulee yllättäen.”

Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma arvioi, että vetäytyminen H’ersonista on iso käänne, ja sodassa ”jokin vaihe on nyt päättymässä”.

Merkittävä hetki. Kyseessä ei vielä ole lopun alku, ”mutta ehkä alun loppu”, Juhana Aunesluoma kommentoi. Kuva: Petteri Paalasmaa

Kyseessä ei vielä ole lopun alku, ”mutta ehkä alun loppu”, Aunesluoma kommentoi.

”Jokin merkittävä hetki on nyt käsillä, ja sen yli on menty. Ajattelen, että tämä on ehkä merkittävin käänne sodan kulussa tähän asti.”

Myös Penttilä näkee, että jonkinlainen käänne on tapahtumassa, mutta hän pitää ratkaisevana nyt alkavaa talvea.

LUE PEKKA TOVERIN ARVIOT TALVESTA: