Keskiviikkona käynnistyvän Lux-valofestivaalin puhuttavimpia töitä lienee tšekkiläisen Maxim Velčovskýn teos The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living. Työ rakentaa Ukrainan sodassa palaneiden, savuavien autojen kautta kuvaa sodankäynnin kauhuista.

Autoihin liittyy tarinoita Ukrainan kansalaisista, jotka ovat omaisuutensa lisäksi menettäneet rakkaitaan ja joutuneet pakenemaan kotimaastaan.

“Teoksessa parasta on se, ettei se kommentoi mitään vaan tuo toisen todellisuuden tarkasteltavaksi. Kuinka haurasta elämä voi olla, kuinka arki voi muuttua hetkessä. Pysäyttävä ja ajatuksia herättävä teos, joka on todellisuutta vain reilun tuhannen kilometrin päässä”, Lux Helsingin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski toteaa tiedotteessa.

Keskiviikosta sunnuntaihin näkyvä Lux Helsinki levittäytyy ympäri kaupunkia: keskustan, Ruoholahden ja Suvilahden teoskokonaisuuksien lisäksi valotaidetta nähdään Lux Inissä, Lux Korkeasaaressa ja aluetaloilla Kannelmäessä, Malmilla, Itäkeskuksessa sekä Vuosaaressa.

Festivaalin järjestää ja tuottaa Helsingin tapahtumasäätiö ja sen kumppaneita ovat Korkeasaaren eläintarha, Italian kulttuuri-instituutti, Polestar ja Yle.