Kysyimme viideltä eri asiantuntijalta, mikä on maailman saastuttavin teollisuudenala. Näin he vastaavat.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund sanoo, että energian tuotanto on maailman saastuttavin teollisuudenala. Lund kertoo kuitenkin, että jos etsitään yksittäistä asiaa, teräksen tuotanto on maailmanlaajuisesti saastuttavin. Teräksen tuotannossa käytetään koksia. Koksi taas valmistetaan kivihiilestä, ja se on parempaa polttoainetta kuin kivihiili. Tämän takia teräksen valmistuksessa kuluu paljon hiiltä, mikä johtaa hiilidioksidipäästöihin.

Lundin mukaan teräksen valmistuksessa voidaan käyttää vetyä, sillä vety on hyvä pelkistäjä. Tällöin vety ottaa raudasta pois hapen eikä koksia enää tähän hommaan tarvita. Käytännössä päästöt putoavat lähelle nollaa. Lund uskoo, että vetypelkistystä aletaan käyttää lähivuosikymmeninä terästeollisuudessa.

Professori. Peter Lund näkee vetypelkistyksessä ison mahdollisuuden terästeollisuuden päästöjen pienentämiseen. Kuva: Jenni Gästgivar

LUT-yliopiston uusiutuvien energiajärjestelmien professori Esa Vakkilainen on samoilla linjoilla ja toteaa, että terästeollisuus on yksi saastuttavimmista teollisuudenaloista. Hänkin sanoo, että koska teräksen tuotossa käytetään paljon hiiltä, se tuottaa paljon kasvihuonekaasuja. Vetypelkistys on myös Vakkilaisen mielestä seuraava askel hiilineutraalia terästeollisuutta kohti.

Vakkilainen nostaa esille myös sementin ja petrokemian, jotka tuottavat paljon hiilidioksidia. Petrokemiassa raakaöljyä ja maakaasua tutkitaan, ja niistä tuotetaan erilaisia tuotteita. Raakaöljy ja maakaasu ovat fossiilisia polttoaineita, ja tuottavat paljon kasvihuonekaasuja.

Kun sementtiä valmistetaan, kalsiumkarbonaatti täytyy muuttaa poltetuksi kalkiksi, mikä tapahtuu kuumentamalla ainekset noin 900 °C lämpötilaan. Tarvittava lämpö tuotetaan yleensä fossiilisilla polttoaineilla, kuten esimerkiksi kivihiilellä.

Hyvä vaihtoehto ympäristöystävälliseen sementin valmistukseen olisi se, että käytettäisiin uusiutuvaa polttoainetta. Vakkilaisen mukaan ongelmana on se, että uusiutuvilla polttoaineilla tuotettu sementti on kalliimpaa. Tällöin sementin ostajat ostavat mieluummin sementtiä muilta valmistajilta, jotka ovat käyttäneet fossiilisia polttoaineita ja tämän takia tarjoavat halvempia hintoja.

Ilmatieteenlaitoksen erikoistutkija Pia Anttila pohtii saastuttavimpia asioita ilmanlaadun kannalta. Anttila sanoo, että jos saastutus rajataan ilmansaasteisiin ja vertailuperusteena käytetään ilmanlaadun raja-arvoja, Suomessa pahimmat uhat ilmanpuhtaudelle ovat liikenne, katupöly sekä pientalojen lämmitys polttopuulla.

Pientalojen lämmitys polttopuulla päästää ilmaan erilaisia pienhiukkasia, jotka heikentävät ilmanlaatua. Polttopuilla talon lämmittäminen vapauttaa myös ilmaan hiilidioksidia.

Saasteita. Savusumua Ajmerissa, Intiassa. Monissa Intian kaupungeissa ilmanlaatu on huonoa. Kuva: Himanshu Sharma

Ympäristöjärjestö Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen sanoo, että energiantuotanto on ylivoimaisesti suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja. Tiaisen mukaan energiantuotantoon kuuluu sähköntuotanto, lämmitys ja liikenne. Suurin syy valtaviin päästöihin on siinä, että iso osa energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.

Tiainen kertoo, että selkein tapa vähentää päästöjä olisi siirtyä pois fossiilisista polttoaineista esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaan. Myös energian säästö on hyvä tapa vähentää päästöjä.

”Parasta energiaa on energia, jota ei ole käytetty”, Tiainen sanoo.

Energian säästö ei ennen ollut kovin pinnalla oleva keino päästöjen vähentämiseksi, mutta nyt hintojen noustua se on alkanut taas kiinnostaa ihmisiä.

Tiainen nostaa esille sen, että Suomessa energian kulutus on laskenut vuoden takaisiin lukemiin verrattuna 5–7 prosenttia, kun ihmiset ovat säästäneet muun muassa sähköä ja polttoainetta kovien hintojen takia.

Taivaalle. Hiilivoimala Grevenbroichissa, Saksassa. Voimala käyttää polttoaineenaan hiiltä ja tuottaa paljon hiilidioksidia. Kuva: Rolf Vennenbernd

Hiilivapaa Suomi -järjestön kampanja-asiantuntija Vera Kauppinen on myös sitä mieltä, että energiantuotanto on suurin saasteiden aiheuttaja. Energiantuotannon päästöt jakautuvat teollisuuden, liikenteen, rakennusten sekä maa- ja kalatalouden energian käytölle. Kauppinen huomauttaa, että kaikki nämä sektorit aiheuttavat lisäksi kasvihuonepäästöjä, jotka syntyvät energiantuotannon ulkopuolella.

Kauppinen sanoo, että jos energia-alaa ei katsota kokonaisuutena, vaan yritetään löytää sen alta yksittäisiä teollisuudenaloja, niin esimerkiksi terästeollisuus, kemia- ja petrokemiateollisuus sekä kemikaalien ja sementin valmistus luovat paljon saasteita.

Jos taas katsotaan muuta saastumista kuin kasvihuonekaasuja, täytyy Kauppisen mukaan tarkastella sitä, miten vesi, materiaalit ja kemikaalien käyttö saastuttavat vettä ja maata. Kauppinen tuo esille tekstiiliteollisuuden saastuttavuuden.

Tekstiiliteollisuudessa käytetään värjäys- ja viimeistelytuotteita sekä todella paljon vettä. Ala aiheuttaa yksin 20 prosenttia maailman puhtaan veden pilaantumisesta sekä päästää meriin paljon mikrokuitua ja kaatopaikoille vaatejätettä.