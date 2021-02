Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tapaa tänään Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin Pietarissa.

Vierailuun kohdistuu poikkeuksellisen suuri huomio EU:n ja Venäjän kiristyneiden välien takia. Taustalla on oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vankilatuomio. Euroopan unionin ulkosuhteita johtava Josep Borrell tapasi Lavrovin viikko sitten Moskovassa. Tapaamisen on tulkittu epäonnistuneen EU:n näkökulmasta ja Lavorvin nöyryyttäneen Borrellia.

Haavisto on kertonut nostavansa tänään esille vaatimuksen Navalnyin vapauttamisesta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvioi, että tapaamisessa korostuu viime vuosina vahvistunut kehitys, jossa Suomi hoitaa Venäjä-suhteitaan nimenomaan EU-jäsenenä. EU-jäsenyys on hänen mukaansa kasvavasti ehdollistanut ja kehystänyt Suomen kahdenvälisiä Venäjä-suhteita Krimin liittämisen ja Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

”Suomi ei voi – eikä halua – ottaa EU:n valtavirrasta poikkeavia kantoja. Ajatus ei ole uusi, mutta se on korostunut viime vuosina. Mauno Koivisto totesi asian jo vuonna 1993, aikana ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Lähestulkoon profetaalisia sanoja”, Pesu tviittaa.

Venäjä-suhteiden hoitamiseen on Pesun mukaan liittynyt myös aktiivista ja julkista puhelindiplomatiaa, jolla on korostettu Suomen asemaa EU:ssa. Puhelin on soinut niin Berliinissä kuin Tukholmassakin ja nyt kiinnostavasti myös Pariisissa, hän toteaa.

”Näin on erityisesti tehty herkkien kysymysten kohdalla, kuten juuri nyt ennen vaikeaksi povattua Lavrov-tapaamista. Tapa sovittaa kahdenvälisten suhteiden hoitaminen kireisiin Venäjän ja EU:n suhteisiin.”

”Mahdollisuudet ajaa positiivista Venäjä-agendaa niin kahdenvälisellä kuin EU-tasolla ovat sulaneet. Suomi on hakenut EU:sta suojaa, mikä näkyy suorasti sanktiopolitiikan tukemisena ja epäsuoremmin puolustusagendan ajamisena ja hybridivaikuttamistematiikassa profiloitumisena.”

Pesu muistuttaa, että aiemmin Lavrov on viitannut Suomeen neutraaliin asemaan, mutta puolueettomuusviittaukset Haaviston on helppo torpata ja viitata EU-jäsenyyteen ja haluun tukea suurvaltojen dialogia.

”Kaikkiin yllätyksiin ei voi varautua. Lavrovin mahdollisiin temppuihin reagoimisessa mitataan Haaviston valtiotaito ja diplomatian kyvyt”, Pesu tviittaa.

Vaikeassa tilanteessa on pohdittu myös sitä, tulisiko Haaviston perua tapaaminen. Venäjä-asiantuntija, Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith arvioi Ylelle, että Haaviston on syytä tavata Lavrov ja kysyä, mitä tämä tarkoittaa sillä, että Venäjä on valmis katkaisemaan suhteet EU:n kanssa, jos EU asettaa uusia Venäjä-pakotteita.

”Suomea pyritään saamaan lipeämään EU:n linjasta. Kun Haavisto nostaa Navalnyin esille, siinä kohtaa tulee sitten kovaa tekstiä”, Smith toteaa Ylelle, mutta ennakoi Haavistolle kuitenkin asiallista vastaanottoa.