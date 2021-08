Kuva: EPA / All Over Press

Britannian entinen pääministeri Tony Blair arvostelee kovin sanoin Yhdysvaltain päätöstä joukkojen vetämisestä pois Afganistanista. Hän syyttää Yhdysvaltoja Afganistanin hylkäämisestä.

”Afganistanin ja sen ihmisten hylkääminen on traagista, vaarallista ja tarpeetonta”, Blair toteaa kirjoituksessaan.

Blair toimi Britannian pääministerinä vuonna 2001 ja teki päätöksen maan lähtemisestä mukaan terrorismin vastaiseen sotaan Yhdysvaltain liittolaisena. Yhdysvaltain, Britannian, Australian ja Afganistanin pohjoisosaa hallinneen niin sanotun pohjoisen liiton joukot hyökkäsivät Afganistaniin syrjäyttääkseen Taleban-hallinnon ja tuhotakseen Talebanin suojeluksessa toimineen Al-Qaidan. Hyökkäys oli vastaus syyskuun 11. päivän terrori-iskuun New Yorkissa.

Nyt Blair syyttää Yhdysvaltoja poliittisesta päätöksestä, jonka seuraukset voivat olla karut.

”Maailma ei enää tiedä, mikä länsimaiden kanta on, koska Afganistanista vetäytyminen on niin selkeästi poliittinen, ei strateginen päätös. Sitä ei ollut pakko tehdä, mutta se tehtiin. Me teimme siitä huolimatta, että 20 viime vuoden aikana on saavutettu todellisia saavutuksia. ”

Blair varoittaa ääri-islamistien reaktioista.

”Jokainen jihadistinen ryhmä juhlii. Venäjä, Kiina ja Irak tulevat hyödyntämään tätä. Meidän pitäisi olla huolissamme siitä vaihtoehdosta, että Taleban on osa isompaa kuviota.

Yhdysvallat varoitti viikonloppuna äärijärjestö Isisin mahdollisesta iskusta Kabulin lentokentälle. Sunnuntaina Britannian puolustusministeriö kertoi seitsemän afganistanilaisen siviilin kuolleen levottomuuksissa lentokentän ulkopuolella.

Tony Blairin mukaan Britannialla on ”moraalinen velvollisuus” pysyä Afganistanissa niin kauan, että kaikki ne, joiden on päästävä pois maasta on saatu evakuoitua.