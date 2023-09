Ukrainan 47. mekanisoituun prikaatiin kuuluva jalkaväen Bradley-taisteluajoneuvo ja sen ampuja, 39-vuotias ”Molfar” syyskuun 6. päivänä. Prikaati on osallistunut Robotynen kylän vapauttamiseen venäläisistä valtaajista.

Ukrainan yritykset mennä nopeasti läpi Venäjän rakentamista puolustuslinjoista ovat johtaneet kestämättömän suuriin kalustotappioihin, kirjoittavat brittiläisen RUSIn (Royal United Services Institute) maasodan tutkijat tohtori Jack Watling ja Nick Reynolds tuoreessa raportissaan.

Tutkijoiden raportti käsittelee Ukrainan vastahyökkäyksen alkuvaiheita, käytännössä kesäkuisia tapahtumia.

Heidän mukaansa tarkasti suunnitellut taktiset operaatiot ovat auttaneet ukrainalaisia valtaamaan Venäjän joukkojen asemia vain pienin sotilastappioin. Tällainen eteneminen on kuitenkin hidasta, noin 700–1 200 metrin vauhtia viidessä päivässä, minkä vuoksi venäläisjoukot ehtivät myös ryhmittyä uudelleen.

Vaikka ukrainalaisjoukot kärsivätkin suurista kalustotappioista, maan liittolaisiltaan saamat läntiset taisteluajoneuvot ovat suojaukseltaan itäisiä parempia. Niinpä raskaat kalustotappiot eivät tarkoita raskaita miehistötappioita.

Tuotanto. 155 millimetrin tykistöammuksia Rheinmetallin tehtaalla Saksan Unterluessissa kesäkuussa 2023. Kuva: Hannibal Hanschke

Tutkijoiden mukaan Ukrainan eteneminen vastahyökkäyksen aikana on sidoksissa sen tykistötulen ylivoimaan. Ensiarvoisen tärkeä tekijä on Ukrainan aseiden venäläisten tykistöä pidempi kantama yhdistettynä kykyyn tiedustella Venäjän tykkien sijaintia sekä toimivaan vastatykistötuleen.

Ongelmaksi on muodostunut Ukrainan tykistön huollettavuus sekä varaputkien ja 155 millimetrin ammusten saatavuus. Tällä hetkellä ukrainalaisilla on käytössään 17 eri tykistöasetta, eikä Nato-maiden asetehtaiden kapasiteetti riitä valmistamaan uusia putkia kaikkiin eri järjestelmiin.

Lisäksi ukrainalaisten tykistö pitäisi kyetä suojaamaan Lancet-3M-droneilta sekä muilta vaanivilta ammuksilta.

Tykistön avaamia etenemismahdollisuuksia hidastaa myös ukrainalaisten rajoitettu kapasiteetti tiedustella Venäjän puolustusmiinoituksia. Tämä olisi tärkeää, jotta kalustotappiot saataisiin kestävälle tasolle. RUSIn tutkijoiden mukaan miinoituksia voidaan tiedustella esimerkiksi dronekaluston ottamalla kuvamateriaalilla, jota tutkitaan algoritmisen kuva-analyysin keinoin.

Vaaniva ase. Zala Lancet-3M on venäläisten Ukrainan tykistöä vastaan tyypillisesti käyttämä ”itsemurhadrone”. Kuva: Nickel nitride/Wikimedia Commons (CC0)

Operaatioiden suunnittelu on myös merkittävä haaste, sillä Ukrainan asevoimilla on nopean laajentumisensa vuoksi pulaa koulutetuista esikuntaupseereista. Toisaalta lisää tarvittaisiin myös alemman tason sotilasjohtajia, joilla on käytännön kokemusta hyökkäyksellisistä operaatioista.

Tutkijoiden mukaan myöskään länsimaiden ukrainalaissotilaille tarjoama koulutus ei joka tilanteessa käy yksiin taistelukentän tarpeiden kanssa. Esimerkiksi Nato-maiden sotilaskoulutuksen turvamääräykset aiheuttavat tilanteen, jossa ukrainalaiset eivät yksinkertaisesti voi harjoitella samalla tavalla kuin Ukrainassa soditaan. Lisäksi monet Nato-taktiikat vaatisivat pidemmän ajan koulutuksen kuin mikä on ukrainalaisille nykytilanteessa mahdollista.

Vaarat. Venäläisiä panssarintorjuntamiinoja Tšernihiviin johtavan tien varrella maaliskuussa 2022. Kuva: ANDRZEJ LANGE

Watlingin ja Reynoldsin mukaan länsimaiden olisi nyt pohdittava, voiko Ukrainaa tukea jatkamaan vastahyökkäystään talven läpi. Venäjä taas toivoo vastustajaltaan talvipaussia, ja itse se harkinnee viime talven kaltaista hyökkäystä Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan.

Kansainvälisen sotilaskoulutuksen ja materiaalituen kohentaminen taas parantaa Ukrainan mahdollisuuksia ensi vuoden taisteluissa. Sodan jatkuminen vuoteen 2024 ja pidemmällekin on selvää.

Tutkijat muistuttavat, että Venäjä taistelee nyt ammattitaitoisemmin kuin sodan alussa, ja vaikka asevoimat ovat menettäneet alueita, vetäytyminen on järjestelmällistä ja samalla Ukraina menettää paljon kalustoaan. Tärkeää olisi, että Ukrainan liittolaiset kykenevät tekemään nyt investointeja maan pitkäaikaista tukemista varten.