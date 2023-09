Suomi ei harkitse uudelleen Hornet-hävittäjien toimittamista, vaikka Ruotsi päättäisi toimittaa omia Gripeneitään Ukrainaan, linjaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok) Ylellä.

Ruotsin radion lähteiden mukaan Ruotsin hallitus pyytää Ruotsin puolustusvoimia selvittämään, voiko Ruotsi antaa Ukrainalle ruotsalaisia Jas Gripen -hävittäjiä. Hallitus haluaa selvityksen siitä, miten Gripenien luovuttaminen vaikuttaisi Ruotsin puolustuskykyyn. Ukraina on toivonut 16–18:aa hävittäjää, kun Ruotsilla on käytössään noin 90 Gripeniä.

Hornet-kysymyksen nosti keväällä esiin ex-pääministeri Sanna Marin (sd), mutta Suomi totesi nopeasti, ettei hävittäjiä ole mahdollista lähettää Ukrainaan.

”Emme voi luopua Horneteista ennen kuin saamme uudet, ja valitettavasti siinä vaiheessa Hornetit ovat käytännössä loppuun kulutetut”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö selitti Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille toukokuussa.

Näin vastaa ministeri nyt

Puolustusministeri Häkkänen totesi Ylen A-studiossa keskiviikkona, että hävittäjätoimitusten pohtiminen on Ruotsin hallitukselta ihan aiheellista, mutta Suomi on etulinjavaltio ja eri asemassa.

”Meidän asettelu on ihan erilainen. Siinä mielessä heidän pohdintansa lähtee jo ihan eri lähtökohdista”, Häkkänen sanoi A-studiossa.

Eli Suomi ei tarkastelisi uudestaan hävittäjäkysymystä, jos Ruotsi päätyy lähettämään hävittäjiä?

”Ei, ei, ei, ei, ei. Ensinnäkin kyse on siitä, että meidän maantieteellinen sijaintimme on erilainen ja sitä kautta meidän koko turvallisuuspoliittinen asetelmamme on aivan erilainen kuin Ruotsilla. He ovat tavallaan takalinjalla, me olemme etulinjavaltio”, Häkkänen vastasi juontaja Annika Damströmin kysymykseen Ylellä.

Tutkija yllättyi

Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta totesi A-studiossa, että yksi selitys sille, että Ukraina ei ole menestynyt vastahyökkäyksessään on juuri ilmaherruuden puuttuminen. Hän arvelee, että Gripeneiden toimitusajankohta venyisi joka tapauksessa jopa ensi kesään.

”Minullekin tämä uutinen oli ehkä jollakin tapaa yllättävä. Katsotaan, miten tämä etenee”, Forsberg sanoi A-studiossa.

Hän arvelee, että yksi Ruotsin motiivi voisi olla myös se, että Gripeneitä ei ole koskaan käytetty todellisessa taistelussa ja tässä mielessä Ruotsin puolustusteollisuus voisi hyötyä linjauksesta.

Aiemmin Tanska ja Hollanti ovat luvanneet toimittaa F-16-hävittäjiä Ukrainan armeijan käyttöön. Yhdysvallat on antanut toimituksille luvan.

