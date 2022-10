Saara Koho, Bryssel: EU tukee 18 miljardilla

Euroopan unioni on tukenut Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen noin 19 miljardilla eurolla. Jäsenmaat ovat myös tukeneet Ukrainaa omilla lahjoituksillaan.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi viime viikolla, että ensi vuonna EU aikoo tukea Ukrainaa noin 1,5 miljardilla eurolla kuukausittain. Komissio keskustelee annettavan tuen yksityiskohdista jäsenmaiden valtiovarainministereiden kanssa.

”Ukrainalle on hyvin tärkeää ­saada ennustettava ja tasainen tulovirta”, von der Leyen totesi EU-huippukokouksessa.

Ukraina on laskenut, että se tarvitsee noin 3–4 miljardia euroa kuukaudessa perustarpeiden täyttämiseen, kuten valtion työntekijöiden palkkojen ja eläkkeiden maksuun. Von der Leyenin mukaan tämä summa katetaan EU:n, Yhdysvaltojen ja kansainvälisten finanssi-instituutioiden taskuista.

Euroopan komissio, Ukraina ja G7-maat keskustelivat Ukrainan jälleenrakentamisesta tiistaina huippukokouksessa Berliinissä.

Ukraina on arvioinut, että maan jälleenrakentaminen sodan jälkeen maksaisi 760 miljardia euroa. Summa vastaa suurin piirtein EU:n korona-aikana tekemää elvytyspakettia.

”Meidän täytyy luoda 2000-luvun Marshall-apu. Se on sukupolvemme tehtävä, ja sen täytyy alkaa nyt”, Saksan liittokansleri Olaf Scholz totesi.

Marshall-apu oli Yhdysvaltain ohjelma Euroopan jälleenrakentamiseksi toisen maailmansodan jälkeen. Yhdysvallat rahoitti Eurooppaa noin 13 miljardilla dollarilla vuosina 1948–1952. Summa olisi nykyrahassa yli 140 miljardia dollaria.

Ukrainan jälleenrakentamisen hintalappu on Marshall-apuun nähden moninkertainen. Scholzin mukaan Ukrainan jälleenrakennus ja modernisointi vaatiikin koko kansainvälisen yhteisön osallistumisen.

Energiakysymyksissä Saksa ei ole osoittanut suurta Ukraina-tukea. Maa on johdonmukaisesti vastustanut eurooppalaista maakaasun hintakattoa.

Saksassa pelätään, että hintakaton asettaminen johtaisi siihen, että maakaasu ohjautuisi maailmanmarkkinoilla Euroopan ulkopuolelle.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi sunnuntaina, että Ukrainan täytyy itse päättää, milloin ja millä ehdoilla se solmii rauhan Venäjän kanssa. Hänen mukaansa kansainvälinen yhteisö seisoo Ukrainan tukena.

Arkea. Elämä Ukrainassa ion muuttunut radikaalisti sodan takia. Sähkökatkot ovat päivittöisiä, vesijohdot ja muu infra on pahasti vaurioitunut. Kuva: HANNIBAL HANSCHKE

Kaja Incoronato, Udine: Ukraina-tuesta riidellään

Ukrainan tukeminen jakaa mielipiteet rajusti Italian uuden hallituksen sisällä. Uusi pääministeri Giorgia Meloni on vakuuttanut tuen jatkuvan ennallaan, mutta hallituskumppanit ovat täysin toisilla linjoilla.

Italia on tukenut Ukrainaa sekä rahallisesti että aseilla. Hallitukseen nousseen Legan johtaja Matteo Salvini – joka tunnetaan hyvin Putin- ja Venäjä- mielisenä – on jo kovaan ääneen vaatinut kaiken tuen lopettamista. Salvini vaatii myös Italian irtautumista Venäjä-pakotteista.

Myös kolmas uuden hallituskoalition jäsen, ex-pääministeri Silvio Berlusconin Forza Italia aiheuttaa ongelmia. Berlusconi tiedetään Vladimir Putinin läheiseksi ystäväksi ja hän ehti jo hallitustunnustelujen aikana aiheuttaa kohun puolustamalla Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Ulostulot ovat vakavia myös siksi, että Italian uusi ulkoministeri Antonio Tajani edustaa Forza Italiaa.

Politiikan kommentaattorit ennakoivat Ukraina-tuesta asiaa, joka voi kaataa Italian uuden hallituksen. Lega ja Forza Italia saavat tuekseen oppositioon jääneen populistisen Viiden tähden liikkeen, joka vastustaa jyrkästi erityisesti aseellista tukea Ukrainalle. Giorgia Meloni on jo ilmoittanut, ettei Venäjän tukijoille ole tilaa hänen hallituksessaan.

Entinen Yhdysvaltain ulkoministerin Euroopan ja Euraasian erityisavustaja, entinen Washingtonin Puolan-suurlähettiläs Daniel Fried arvioi viime viikolla jo suoraan, että Italian tilanne tarkoittaa käytännössä valtavaa palvelusta Vladimir Putinille.

Auli Valpola, Lontoo: Sisäpolitiikka vei huomion

Britanniassa talouden ongelmat, pääministerien ja hallitusten vaihtuminen tiuhaan ovat vieneet huomiota Ukrainan tilanteelta. Tuore pääministeri Rishi Sunak on luvannut jatkaa tukea maalle.

Ensimmäisessä puheessaan hän muistutti, että Vladimir Putinin sota Ukrainassa on aiheuttanut kaikkialla maailmassa energiamarkkinoiden ja toimitusketjujen epätasapainon.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli ensimmäinen ulkomainen johtaja, jonka kanssa Sunak ja hänen lyhytaikainen edeltäjänsä Liz Truss puhuivat puhelimitse aloitettuaan pääministereinä. Truss vieraili Ukrainassa ollessaan ulkoministeri. Sunak sai Zelenskyiltä vierailukutsun.

Britanniasta tuli Boris Johnsonin pääministerikaudella Euroopan johtava sotilaallisen avun antaja Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mistä hänelle tuli kiitosta.

Liz Truss aikoi pääministerinä kasvattaa Ukrainan saamaa apua ja lisätä Britannian puolustusbudjettia kahdesta prosentista kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Sunak ei ole antanut tällaisia lupauksia, ja hän joutuu toteuttamaan tiukkaa budjettikuria.

Kun Venäjä aloitti sodan, briteillä oli halua auttaa ukrainalaisia. Nopea hintojennousu on aiheuttanut monille toimeentulovaikeuksia, eikä apu Ukrainan pakolaisille ole ollut enää pinnalla.

Jotkut ovat sponsoroineet ukrainalaisia ja kutsuneet heitä koteihinsa. Aina järjestelyt eivät ole toimineet, ja uusia asuntoja on ollut vaikea löytää.

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Archerit keskiössä

Ruotsin puolustusvoimat toimitti tiistaina hallitukselle selvityksen siitä, mitä kalustoa maa voisi luovuttaa Ukrainaan sen puolustussodan tueksi Venäjää vastaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba nosti elokuisella Tukholman-vierailullaan erikseen esiin kaksi asejärjestelmää: itseliikkuvat Archer-haupitsit ja lyhyen kantaman RBS 70 -ilmatorjuntaohjusjärjestelmän.

Molemmat ovat Ruotsissa kehitettyjä järjestelmiä, ja etenkin Archer-haupitsien on arvioitu olevan Ukrainan toivelistan kärjessä.

Ruotsin uusi pääministeri Ulf Kristersson (kok) arvosteli edellistä hallitusta siitä, ettei se lähettänyt archereita Ukrainaan.

Vaalien alla Kristerssonin johtama kokoomuspuolue ja kristillisdemokraatit esittivät yhdessä, että Ruotsi antaisi Ukrainalle Kuleban pyytämiä Archer- ja RBS 70 -järjestelmiä.

Puolueet arvioivat, että Ruotsilla olisi varaa lähettää 12 Archer-järjestelmää.

Ruotsin puolustusvoimien laatima selvitys salattiin, eikä sen sisällöstä ole tihkunut tietoja julkisuuteen.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun yliluutnantti Peter Lidén yhtyy kuitenkin Svenska Dagbladetin haastattelussa arvioon, että Ruotsilla olisi 12 ylimääräistä Archer-järjestelmää, jotka se voisi lähettää Ukrainaan.

Samaan aikaan Ruotsin on kuitenkin arvioitava, miten paljon materiaalia se itse tarvitsee, Lidén arvioi. ­Kuumilla puolustusvälinemarkkinoilla toimitusajat voivat venyä pitkiksi.

Sami Lotila, Tallinna: Tuhti summa apuun

Viron mielipidevaikuttajat eivät aina osoita erityistä empatiaa karmaisevan kalliista energiasta kärsiviä kansalaisia kohtaan. Viron ilmeisesti arvostetuin mielipidevaikuttaja, ex-presidentti Kersti Kaljulaid , kommentoi teemaa lehtihaastattelussa niin, että sähkö on ollut tähän asti perusteettoman halpaa.

Puolueista energiakysymystä on pitänyt tapetilla etenkin konservatiivinen kansanpuolue Ekre, jonka mielestä kallis energia ei johdu Venäjästä, vaan Viron ja EU:n huonoista päätöksistä. Ekren resepti olisi kotimaisen palavakivienergian käytön lisääminen ja EU:n ilmastopolitiikalle pitkien haistattaminen.

Hallituksen kanta on yksiselitteinen: asuntoja viilentävistä ja yrityksiä konkursseihin ajavista energianhinnoista saadaan syyttää vain Venäjää. Tavallinen kansa on varovaista ottamaan kantaa, sillä Venäjää tukeviksi katsotut lausunnot johtavat nopeasti poliisin puheille ja rangaistukseen. Venäjää puoltavista lausunnoista on jaettu useita lyhyitä vankeusrangaistuksia.

Vaikka valtaosa virolaisista onkin Ukrainan tukena, ei tuki heijastu vuokra-asuntomarkkinoille. Virolainen ei ole halukas vuokraamaan asuntoaan Ukrainan pakolaiselle, vaikkei muita halukkaita olisikaan. Käytännössä tämä johtaa siihen, että Viroon saapuneet pakolaiset jatkavat herkästi matkaansa läntiseen Eurooppaan, jossa elämän perusasiat on helpompi saada kuntoon.

Vertailujen mukaan Viro on panostanut Ukrainan auttamiseen kaikkein eniten, eli summan, joka vastaa jopa 0,6 prosenttia bkt:stä. Tuki jatkuu samoissa mittasuhteissa jatkossakin, vaikka se ei oppositiopuolue Ekreä miellytäkään.