Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Kari Renko pitää Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n vaatimusta hävittäjähankinnan kustannusten läpinäkyvyydestä hyvänä. Hän huomauttaa kuitenkin, että on tarkkaan harkittava, missä määrin kustannuksia voidaan avata.

VTV vetosi perjantaina hallitukseen, jotta uusien, perjantaina valittujen hävittäjien kustannuksia julkistettaisiin nykyistä avoimemmin.

”Me olemme panneet merkille tämän valtiontalouden tarkastusviraston ehdotuksen ja havainnon. Se on hyvä havainto, josta me olemme periaatteessa samaa mieltä. Nyt tulemme huolella tarkastamaan, mikä avoimuuden aste meille on mahdollinen ilman, että rupeamme paljastamaan sellaisia tietoja, joita yhdistelemällä voidaan tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi meidän resurssitasoistamme. Ne vaikuttavat meidän valmiuteen ja kykyyn säädellä valmiutta, käytössä oleviin materiaalimääriin ja kapasiteetteihin, jotka voivat kiinnostaa mahdollista vastustajaa ja antaa heille sellaista tietoa, jota me emme voi antaa ulos”, Renko vastasi perjantaina Uuden Suomen kysymykseen aiheesta.

”Ei ole kysymys Puolustusvoimien halusta antaa tietoa, vaan siitä, että meidän on harkittava, mikä on se aste, jolla voidaan tehdä ilman, että maanpuolustuksen valmius siitä vaarantuu. Asia tullaan varmaan jälleen kerran vielä Puolustusvoimien sisällä arvioimaan”, hän jatkoi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) säesti toteamalla, että kustanniksia avataan niissä puitteissa, joista Renko mainitsi.

”Korostan sitä, että kustannuspuoli oli yksi kriteeri tässä kilpailussa. Sitä aika lailla ovat asiantuntijat laskeneet, että se riittävällä luotettavuudella mahtuu meidän kriteereihimme tämä F-35:n tulos”, ministeri sanoi.

Kaikkonen korosti, että koska kustannukset jakautuvat useille vuosikymmenille, asiaan liittyy ”epävarmuustekijöitä”.

”Se on sanottava suoraan ja ääneen. Se periaate on vahva, että tämän pitää mahtua puolustusbudjettiin sitten tulevaisuudessa. Jos se ei meinaa mahtua, on sitten Puolustusvoimien tehtävä miettiä siihen ratkaisuja. Myös Puolustusvoimilla ja Ilmavoimilla on vahva motiivi pitää kustannukset kurissa. Aika vaikea on tulla kyselemään lisärahaa päättäjiltä, jos ei meinaa tämä puoli budjetista pysyä. Tämä on tehty selväksi hankkeelle moneen kertaan.”

VTV huomautti perjantaina, että HX-järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannuksille on asetettu kustannuskatoksi 10 prosenttia sotilaallisen maanpuolustuksen menoista vuoden 2021 tasolla eli runsaat 250 miljoonaa euroa vuodessa (pois lukien arvonlisäveromenot).

“Tästä näkökulmasta tarkastellen olisi hyvä, jos Puolustusvoimien kalleimman järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannuksia avattaisiin nykyistä enemmän julkaisemalla esimerkiksi vuotuiset yhteenlasketut käyttö- ja ylläpitokustannukset monien verrokkimaiden tapaan”, se korosti tiedotteessaan.

VTV on arvioinut Suomen HX-hankkeen valmistelua kesällä 2020 valmistuneessa tarkastuksessa ”Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden kustannukset ja rahoitus”. Tarkastushavaintojen mukaan HX-hankkeen valmistelu on ollut perusteellista ja päätöksentekomallin perusteita on pyritty avaamaan myös julkisuudessa. Tarkastusvirasto on osaltaan varmistanut hankkeeseen liittyvän valmistelun laatua ja päätöksentekijöille tarjottavan tiedon luotettavuutta.

”Valmistelussa on pitänyt arvioida järjestelmän koko elinkaaren aikana syntyviä kustannuksia, jotka alkavat realisoitua kokonaisuudessaan vasta 2030-luvun alussa. Tämä on lähtökohtaisesti vaikeaa ja sisältää epävarmuutta”, VTV katsoo.

Perjantaina julkistettu hävittäjähankinta on arvoltaan noin 8,378 miljardia euroa, kun eduskunta on antanut HX-hankkeelle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden.

”Monitoimihävittäjien osuus summasta on 4,703 miljardia euroa ja ilmataisteluohjusten AMRAAM ja Sidewinder osuus 754,6 miljoonaa euroa. Huoltovälineet, varaosat ja vaihtolaitteet, koulutusvälineet, muut hankittavat järjestelmät ja palvelut sekä vuosien 2025-2030 ylläpito maksavat yhteensä 2,920 miljardia euroa”, tiedotteessa kerrotaan.

Loput 10 miljardin määrärahasta voidaan käyttää muun muassa hävittäjien muuhun aseistukseen, sillä tässä vaiheessa päätettiin hankkia vain ilmataisteluohjukset.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kertoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että uusien koneiden käyttökustannukset saadaan pysymään kurissa, koska alkuvuosina 2025–2030 kulut on paketoitu hankintahintaan. Vasta vuodesta 2031 eteenpäin kulut tulevat rahoitettavaksi normaalista puolustusbudjetista.

LUE MYÖS Suomen hallituksen hävittäjäpäätöksessä on erikoisuus, jonka juuret juontavat pitkälle

Vasemmistoliiton ministerit eli opetusministeri Li Andersson ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen jättivät hallituksen yksimieliseen hävittäjähankintapäätökseen hävittäjien elinkaarikustannuksia koskevan lausuman.

”Hankintapäätöksen yhteydessä edellytetään, että tehdään tarvittavat toimet, jotta voidaan varmistua siitä, että hankkeen elinkaarikustannukset eivät ylity tai että mahdolliset ylitykset voidaan kattaa täysimääräisesti puolustusministeriön budjetin pääluokan sisältä”, lausumassa sanotaan.