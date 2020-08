Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru arvostelee kovin sanoin Suomen toimintaa kasvomaskiasiassa.

”Keväällä maskeista ei Suomessa annettu selvää suositusta. Niistä sanottiin olevan jopa haittaa maallikoille. Nyt suositus on ilmeisesti tulossa. Herää epäilys, että pidättyvyys johtui poliittisesta ohjauksesta”, hän kommentoi Twitterissä.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan mukaan THL aikoo suosittaa, että Suomeen tulisi maskisuositus julkisiin tiloihin ja julkiseen liikenteeseen. Salmisen mukaan asiasta keskustellaan alkuviikosta.

”WHO suosittelee. Moni kehittynyt maa suosittelee. Joku joutuu Suomen linjauksesta vielä vastaamaan. Uhrataanko virkamies vai ottaako joku ministeri vastuun? Joku puhui muunneltua totuutta”, Kiuru kirjoittaa.

Hän kertoo itse käyttäneensä maskia ensimmäisen kerran lauantaina.

”Maskeja ei ollut keväällä riittävästi saatavilla. Nyt kun maskeja on saatavilla, niin suositus on tulossa Suomessakin. Itse käytin lauantaina ensimmäisen kerran. Hyöty on myös se, että maskipäiseen pidetään tiedostamatta turvaetäisyys. Maski muistuttaa koronasta.”