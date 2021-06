G7-maiden johtajat olivat perjantain neuvotteluissa yksimielisiä siitä, että koronakriisin hoito vaatii lisää elvytystä. Asian nosti pöydälle Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, joka sai muut valtiojohtajat taakseen.

Elvytyskeskustelun alustanut Italian pääministeri Mario Draghi korosti kuitenkin, että elvytyksen on saatava aikaan vahvaa talouskasvua, muuten ajaudutaan vaaralliseen tilanteeseen. Draghin mukaan koronatukien aika on nyt ohi ja elvytyksen on luotava investointeja.

”Laajasti elvyttävää finanssipolitiikkaa tarvitaan juuti nyt, mutta samaan aikaan meidän on keskipitkällä aikavälillä oltava varovaisia. Hintavakaus on säilytettävä. Vahva talouskasvu on paras tapa varmistaa julkisen talouden kestävyys. Varovaisen finanssipolitiikan kehyksestä on pidettävä kiinni ja velkaantuminen on pidettävä kurissa, jotta sijoittajat pysyvät rauhallisina ja keskuspankkiirit eivät kiristä rahapolitiikkaa liikaa liian nopeasti”, entinen Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja sanoi Italian pääministerin kanslian julkaiseman lausunnon mukaan.

Italian pääministerin velkavaroitus antaa tukea arvioille, joiden mukaan Draghi saattaa syksyn neuvotteluissa ajaa yllättävän kovaa linjaa, kun keskustelussa ovat EU:n uudet velka- ja budjettikurisäännöt. Asiaa kommentoi viime viikolla Saksan entinen valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble.

LUE TARKEMMIN:

Draghi lanseerasi jo vajaa vuosi sitten ajatuksen siitä, että velkaa mitattaisiin määrän sijaan sillä, mihin velkaraha käytetään. Valtaosalla euromaista on Draghin mukaan ”pahaa velkaa”, jota käytetään kaikkeen muuhun paitsi kestäviin tarkoituksiin, joita olisivat työllisyyden, kasvun ja kuluttamisen buustaaminen sekä rakenneuudistukset.

Hän on lisäksi korostanut, ettei edes matala korkotaso ole paisuvien velkasuhteiden takuu, jos kasvavaa velkaa ei seuraa reipas talouskasvu. Juuri kasvusta on tulossa paha kompastuskivi niin Italialle kuin Suomellekin, joiden molempien yhteisiä ongelmia ovat ainakin ikärakenne ja rakenneuudistusten puuttuminen.

Italian valtionvelka on tällä hetkellä yksi euroalueen suurimpia huolenaiheita. Velan osuuden bruttokansantuotteesta odotetaan nousevan tänä vuonna 160 prosenttiin. Samaan aikaan Italian talouden odotetaan maan keskuspankin tuoreen ennusteen mukaan kuitenkin kasvavan viisi prosenttia tänä vuonna.

LISÄÄ AIHEESTA: