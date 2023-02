Pääministeri Sanna Marin (sd) painotti lauantaina, että Suomi ja Ruotsi tulisi hyväksyä puolustusliitto Naton jäseniksi yhtä aikaa. Hän kertoi keskustelleensa asiasta lyhyesti Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

”Turkki on kertonut, että sillä ei ole avoimia kysymyksiä Suomen osalta, Ruotsin osalta on joitakin. Me emme tietenkään pysty vaikuttamaan siihen, millä tavalla Turkki ja Unkari ratifioivat, hakemukset ovat erillisiä. Meidän viestimme on se, että tämän liittymisen tulisi olla samanaikaista”, Marin sanoi suomalaisille toimittajille pitämässään tiedotustilaisuudessa turvallisuuskonferenssin yhteydessä lauantaina.

”Itse huokaisen helpotuksesta vasta siinä vaiheessa, kun me olemme Naton jäseniä. Ennen kuin tämä on toteutunut emme voi olla varmoja tästä tiestä eteenpäin”, hän jatkoi.

Marin tapaa myöhemmin lauantaina Yhdysvaltain varapresidentin Kamala Harrisin. Pääministeri arvioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden nousevan tapaamisen asialistalle.

”Toivottavasti ennen Vilnan-kokousta molemmat maat ovat Naton jäseniä.”

Marin osallistui aikaisemmin lauantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa paneelikeskusteluun Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Marin arvioi tässä keskustelussa, että kansainvälisessä politiikassa tehtiin suuri jo vuonna 2014, jolloin Venäjä valtasi Krimin niemimaan.

”Vuonna 2014 olisi pitänyt asettaa paljon voimakkaampia pakotteita Venäjää kohtaan. Emme olleet silloin riittävän varautuneita. Venäjä jatkoi keskusteluita eri maiden kanssa, ja se ehkä lähetti väärän viestin Putinille: että aikaisemminkaan ei reagoitu, miksi nytkään”, hän jatkoi aiheesta tiedotustilaisuudessa.

Marinin mukaan Venäjä ei ole onnistunut Ukrainassa niin kuin se ajatteli ja Putin erehtyi myös lännen reaktioiden suhteen.

”Siinä Venäjä teki strategisen virheen. Mutta meidän olisi pitänyt reagoida vahvemmin vuonna 2014.”

Marin pitää tärkeänä sitä, että Yhdysvaltain Harris vakuutti omassa puheessaan Münchenissa, ettei Yhdysvaltojen asenne ole muuttumassa, vaikka valta maassa vaihtuisi vaalien jälkeen.

”Niin demokraatit kuin republikaanit tukevat Ukrainaa”, Marin totesi.