Suomen tilanne on vielä kaukana Ruotsista, arvioi ylikomisario Jari Taponen Twitterissä. Maahanmuuttajalähiöiden jengiväkivalta on riivannut Ruotsia pitkään.

Taponen johtaa ennalta ehkäisevän työn ryhmää Helsingin poliisissa. Hän nostaa esiin kaksi huomiota Twitterissä viitaten Helsingin Sanomien juttuun, joka on herättänyt keskustelua tänään.

Jutun mukaan Helsingin keskustassa liikkuu nyt joukoissa 100–150 mahdollisesti vaarallista nuorta, joista valtaosa on ulkomaalaistaustaisia poikia, mutta joukossa on myös tyttöjä ja joitakin kantasuomalaisia.

Taponen toteaa jutussa, että huolen kohteena olevat nuoret ovat noin 13–20-vuotiaita, ja huomauttaa, että Suomesta puuttuu katujengiytymiseen sopiva infrastruktuuri, kuten vahvasti eriytyneet asuinalueet.

”Vaikka Helsingin asuinalueet eriytyvät, olemme kaukana Ruotsista, jossa asuntopolitiikka on erilaista”, Taponen tähdentää nyt Twitterissä.

”150 rikoksilla oireilevaa nuorta ei ole 1 rikollisjoukko, kuten eivät tuhannet väkivaltarikoksista epäillyt aikuisetkaan”, hän tviittaa.

Myös Uusi Suomi on aiemmin kertonut ilmiöstä. Entinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok) totesi Uudelle Suomelle pari vuotta sitten, että Suomessa on samat jengiytymisen uhkan merkit kuin Ruotsissa 10 vuotta sitten.

”Se on ihan selvää, että meillä näitä merkkejä on. Toki toivon ja uskon, että pystymme oppimaan siitä, miten Ruotsissa tilanne on kehittynyt ja reagoimaan siihen aiemmin kuin Ruotsissa, Mykkänen sanoi Uudelle Suomelle elokuussa 2018.

