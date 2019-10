”Jos julkisen perusterveydenhuollon pelastamiseen ei löydetä toimivia keinoja ennen sote-uudistusta – joka toteutuu aikaisintaan seuraavalla hallituskaudella – jäljelle ei jää paljoa pelastettavaa. Silloin olisi rehellistä hyväksyä universaalin terveydenhuoltojärjestelmän kuolema ja nykyisen kahden kerroksen järjestelmän pysyvyys.”

Näin kirjoittaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Samuli Saarni tuoreimman Lääkäri-lehden pääkirjoituksessa. Sekä Saarni että Lääkäriliiton HYKS-erityisvastuualueen piiriylilääkäri ja koulutusasiantuntija Sami Heistaro ovat huolissaan siitä, että terveyskeskustyö ei houkuttele lääkäreitä.

Heistaro kirjoittaa liiton blogissa, että lääkäreitä koulutetaan Suomessa jo liikaakin, eikä koulutuksen lisääminen ole kestävää. Lääkäriliiton ja Antti Rinteen (sd) hallituksen tavoittelemat tuhat lisälääkäriä ovat jo tulossa, Heistaro toteaa.

”Lähivuosina, 2020-luvulla, suomalaisille työmarkkinoille tulee vuosittain jo nykyisillä koulutusmäärillä merkittävästi enemmän lääkäreitä (noin 900) kuin heitä sieltä poistuu (pääosin eläkkeelle, noin 500-600 vuosittain). Varovaisestikin arvioiden lisäys on nettomääräisesti 150-350 lääkäriä joka vuosi”, Heistaro perustelee.

Saarni puolestaan syyttää sote-järjestelmän rakenteita eli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eriyttämistä. Samasta asiasta kirjoitti Sitra-johtaja Antti Kivelä. LUE LISÄÄ:

”Tilastot ovat vastaansanomattomia. Vuodesta 2000 perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon menoista on laskenut 20 prosentista 13 prosenttiin ja on reaalisesti kutistunut. Tämä huolimatta väestön ikääntymisestä ja monista tehtävänsiirroista. Vaikka vuodesta 2005 Suomeen on tullut 4 200 työikäistä lääkäriä lisää (24 prosentin lisäys), terveyskeskuksiin heistä on tullut vain 330 (9 prosentin lisäys). Vuodesta 2000 perusterveydenhuollon avohoidon lääkärissäkäynnit ovat vähentyneet 40 prosenttia”, Saarni kirjoittaa.

”Huolestuttavin löydös on kenties tämä: vuodesta 2008 vuoteen 2018 kokeneiden, 40–60-vuotiaiden terveyskeskuslääkäreiden osuus pudonnut 62 prosentista 40 prosenttiin”, Saarni jatkaa.

Lääkäriliiton mielestä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisen integraatio on välttämätön ensimmäinen vaihe sote-uudistuksessa.