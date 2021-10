Muistelmansa julkaissut keskustavaikuttaja Timo Laaninen pitää keskustan asemaa nykyhallituksessa hankalana. Laaninen muistuttaa "Aamiainen Jari Korkin kanssa" -videohaastattelussa, että keskusta on viime vuosikymmenet tottunut olemaan joko pääministeripuolue tai suurin oppositiopuolue.

"Viime vaalikauden opposition eli sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden intressissä on joka välissä osoittaa, että politiikka eroaa nyt täysin siitä, mitä Juha Sipilän johdolla tehtiin. Keskusta taas haluaisi näyttää, että jonkinlaista jatkuvuutta on, ja tässä propagandasodassa on aika vaikea pärjätä", Laaninen perustelee.

Muistelmansa otsikolla "Keskustan kuiskaaja" julkaisseen Laanisen haastattelu julkaistaan kokonaan Kauppalehden ja Uuden Suomen verkossa lauantaina 2.10. klo 08.00.

