Kokoomuskonkari. Ben Zyskowicz on toiminut kansanedustajana vuodesta 1979. Kuva toukokuulta 2022.

Pääministeripuolue kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz ei antanut tukeaan elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps) eduskunnan luottamusäänestyksessä.

Kyseessä on poikkeusratkaisu, sillä tavallisesti hallitusryhmien edustajat tukevat hallitusta ja sen jäseniä niin luottamusäänestyksissä kuin hallituksen lakiesitysten käsittelyissä.

Zyskowicz vahvistaa Uudelle Suomelle olleensa paikalla salissa, mutta jättäneensä äänestämättä.

”Istuin paikallani, mutta pidättäydyin äänestämästä, eli teknisesti katsoen olin poissa äänestyksestä”, Zyskowicz kertoo.

”Pidättäydyin siksi, että en halunnut antaa luottamustani ministeri Junnilalle, ja se taas johtuu luonnollisesti siitä, että hän on vitsaillut natsismista, Hitleristä mielestäni täysin typerällä ja sopimattomalla tavalla.”

Ratkaisuun vaikutti osaltaan myös Zyskowiczin oma tausta.

”Siihen vaikutti ymmärrettävästi juutalainen taustani ja vielä sekin, että oma isäni selviytyi holokaustista ja menetin lukuisia sukulaisiani tuossa kansanmurhassa.”

”Kukaan kokoomuksen ryhmässä ei tietystikään hyväksy Junnilan tällaista vitsailua näillä vakavilla aiheilla, kun kuitenkin muistetaan, että natsit aiheuttivat käytännössä toisen maailmansodan, jossa kuoli miljoonia ihmisiä, ja murhasivat miljoonia juutalaisia ja muitakin erilaisiin vähemmistöihin kuuluneita.”

Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa Zyskowicz kertoi taustastaan ja kommentoi perussuomalaisten Jussi Halla-ahon aikaisempia tekstejä, joita Helsingin juutalaisyhteisössä on pidetty sittemmin juutalaisvastaisina.

Vihreät esitti yhdessä vasemmistoliiton ja SDP:n kanssa tiistaina epäluottamusta Junnilalle tämän epäillyistä kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin.

Julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti Junnilan vanhasta vaalimainoksesta sekä neljän vuoden takaisesta puheesta, jonka hän piti äärioikeistolaisen järjestön järjestämässä tapahtumassa. Junnila oli sanaillut vanhasta vaalinumerostaan 88, joka on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen, sillä h on aakkosten kahdeksas kirjain.

Junnila on pahoitellut tekemisiään ja sanojaan kohun noustua ja selittänyt niitä vitsailuksi. Hän on myös tuominnut holokaustin, antisemitismin eli juutalaisvihan ja kaikki antisemitistiset teot ”jyrkästi ja ehdottomasti”.

”Totta kai olen tyytyväinen, että hän on näin irtisanoutunut omasta aiemmasta huumoristaan ja tehnyt täysin selväksi, ettei hyväksy holokaustia tai antisemitismiä, ja uskon kyllä totta kai tämän ja olen siitä sinänsä siis tyytyväinen, mutta siitä huolimatta katsoin, että tällaisessa yksittäisessä luottamusäänestyksessä en näistä syistä, mihin viittasin, halunnut äänestää luottamusta hänelle”, Zyskowicz sanoo.

Mikä on oma henkilökohtainen kantasi siihen, voiko tällainen henkilö toimia ja jatkaa ministerinä?

”Hän on nyt saanut eduskunnan enemmistöltä luottamuksen, ja näin ollen voi jatkaa ministerinä. Minun luottamustani hän ei tuossa äänestyksessä saanut.”

Nauttiiko Junnila siis luottamustasi jatkossa?

”En usko, että tällä tavoin yksittäisenä valtioneuvoston jäsenenä hänen luottamuksensa tulee erikseen eduskunnassa punnittavaksi, ellei sitten jotain uutta asian tiimoilta ilmenisi.”

Miten tulet jatkossa toimeen Junnilan kanssa?

”Suhteemme on täysin asiallinen.”

Hallitusryhmistä RKP ei antanut tukeaan Junnilalle, kun seitsemän ryhmän edustajaa äänesti luottamusta vastaan ja kolme äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksestä ehtikin kehkeytyä draama, kun täysistuntoa lykättiin 45 minuutilla ja pääministeri Petteri Orpo (kok) perui mediatilaisuutensa aamulta. Iltalehti kertoi aamulla, että jos RKP varmistaisi Junnilan epäluottamuksen, perussuomalaiset olisi ollut valmis jopa kaatamaan hallituksen.

Vaikka RKP ei antanut Junnilalle tukeaan, muut hallitusryhmät varmistivat hänelle luottamuksen äänin 95–86. Tyhjiä ääniä oli kolme, jotka tulivat siis RKP:n ryhmästä, ja poissa oli 15 kansanedustajaa valtaosin oppositiosta. Zyskowiczin lisäksi hallituspuolueiden edustajista poissa olivat kokoomuksen Saara-Sofia Sirén ja Sari Sarkomaa, joka ilmoitti toukokuun lopulla jäävänsä sairauslomalle rintasyöpähoitojen vuoksi.

Orpon hallitus aloitti vasta viime viikolla, ja ensimmäinen hallituskriisinpoikanen kehkeytyi jo alkumetreille. Mitä vuodesta 1979 kansanedustajana toiminut kokoomuskonkari ajattelee hallituksen jatkosta?

”Sehän on ollut tiedossa, että tätä hallitusta ei yhdistä yhteinen arvomaailma, vaan sitä yhdistää yhteinen tehtävä saattaa Suomen talous parempaan kuntoon, korjata erittäin suurissa vaikeuksissa oleva sote-sektori ja tehdä ne muut tärkeät asiat, joista hallitusohjelmassa on yhdessä sovittu. Tämä on se, mikä tätä hallitusta yhdistää, ei yhteiset arvot.”

Zyskowicz ei näe aiheelliseksi kommentoida, millaisia seurauksia tämän päivän tapahtumilla on hallituksen sisäiseen työskentelyyn. Hän jättää aiheen hallituspuolueiden puheenjohtajille.

Kuinka pitkälle Orpon hallitus pääsee yhtenäisenä?

”Kyllä tähän hallitusyhteistyöhön on lähdetty hyvin vakain mielin toteuttamaan yhdessä sovittua hallitusohjelmaa, eli kyllä uskon, että pääsee pitkälle.”

