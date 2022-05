Eduskunnan talousvaliokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa ajankohtaisselonteosta, joka käsittelee turvallisuusympäristön muutosta.

Ajankohtaisselonteon taustalla on Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa sekä suomalaisten enemmistön kääntyminen Nato-jäsenyyden kannalle. Selontekoprosessin tässä vaiheessa tarkastellaan Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia.

Talousvaliokunta keskittyy lausunnossaan siihen, kasvaako Suomen maariski, jos Suomi ei jatkossa ole puolustusliitto Naton jäsen. Tätä on aiemmin kommentoinut myös talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok).

”Selonteossa on arvioitu, että ulkomaisten sijoittajien suhtautumisessa Suomeen ei ole vielä tällä hetkellä havaittavissa merkittävää muutosta. Myös talousvaliokunnan saama selvitys tukee pääosaltaan tätä arviota. Toisaalta valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että viesti yritysten suunnalta on osin toisenlainen: on nähtävissä heikkoja signaaleja pääomamarkkinoiden varovaisuudesta Suomeen kohdistuvien investointien osalta”, lausunnossa sanotaan.

Valiokunta arvioi, että suurempi kielteinen markkinareaktio voisi syntyä siitä, jos Suomi ei hakisi Naton jäsenyyttä.

”Talousvaliokunta katsoo, että Nato-jäsenyys tukisi taloudellisen toiminta- ja investointiympäristön vakautta, Suomeen kohdistuvan maariskin minimointia sekä Suomen houkuttelevan ja turvallisen maakuvan ylläpitämistä pitkällä aikavälillä. Asiantuntijakuulemisissa on korostettu, että jäsenyys puolustusliitossa vahvistaisi Suomen kykyä pysyä sotilaallisten kriisien ulkopuolella ja tätä kautta myös houkuttelevuutta taloudellisen toiminnan sijaintipaikkana”, talousvaliokunta lausuu.

Lausuntoon liittyy vasemmistoliiton kansanedustajan Johannes Yrttiahon eriävä mielipide. Siinä Yrttiaho katsoo päinvastaisesti, että Suomen Nato-jäsenyydestä ”aiheutuva jännitteiden kasvu lisäisi maariskiä, heikentäisi Suomen maakuvaa ja voimistaisi reunamarkkinakehitystä”.

Yrttiaho esittää eriävässä mielipiteessään eduskunnalle lausumaa siitä, että ”Suomi ei hae Nato-jäsenyyttä ja pysyy sotilasliittoon kuulumattomana maana”.

Talousvaliokunta on ensimmäinen valiokunta, joka saa valmiiksi lausuntonsa. Varsinainen mietintövaliokunta on ulkoasiainvaliokunta, jolle muut valiokunnat antavat lausuntonsa. Talousvaliokunnan ohella lausunnot antavat valtiovarainvaliokunta, hallintovaliokunta, lakivaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, puolustusvaliokunta, sivistysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta.

