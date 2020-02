Opetusalan Olli Luukkaiselle, kuntatyönantajien Markku Jaloselle ja sote-alan Millariikka Rytköselle on tulossa vaikea kevät kunta-alan neuvotteluissa.

Nihkeästi edennyt työmarkkinakierros on parin viime viikon aikana saanut uutta vauhtia. Sopimuksia on alkanut syntyä rivakammin vientialoilla ja isoja palvelualojenkin sopimuksia on jo nähty.