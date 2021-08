”Lasken sen varaan, että hallitus on varautunut tekemään lisää päätöksiä”, Eva Biaudet (r) sanoo.

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustaja (rkp) ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan (UaV) jäsen Eva Biaudet kertoo puolueensa haluavan, että Suomi auttaisi afganistanilaisia enemmän kuin se nyt aikoo.

Ulkoministeriön mukaan Suomi on aikeissa evakuoida perheineen 170 afganistanilaista, jotka ovat työskennelleet Suomelle, EU:lle ja Natolle.

”Tällainen luku ei ole mahdollinen. Se on vähitellen ihan muissa sfääreissä”, hallituspuolueen edustaja Biaudet sanoo.

Hän täsmentää, että todellinen tarve viime kädessä määrää, kuinka monia Suomen pitäisi pyrkiä auttamaan.

Biaudet kertoo Uudelle Suomelle yrittäneensä lähestyä huolensa kanssa ulkoministeriötä ja hallituksen ministereitä, ja asia on esillä myös rkp:n päällä olevassa kesäkokouksessa.

”Olemme nimenomaan sitä mieltä, että Suomen tulee tehdä niin paljon kuin voimme, siis enemmän. Ehkä tällä hetkellä se tarkoittaa, että on haettava yhdessä EU-maiden kanssa käytännön ratkaisuja, joilla olisi mahdollista jollain tavalla rakentaa humanitaarista siltaa niin, että sieltä saataisiin ihmisiä pois.”

Monilla paikallisilla ihmisryhmillä on tällä hetkellä hätä oman turvallisuutensa suhteen nyt, kun Afganistan on ajautunut ääri-islamilaisen Taleban-liikkeen käsiin.

Julkisuudessa esillä ovat olleet esimerkiksi Suomelle paikallisen yrityksen kautta turvallisuuspalveluja tuottaneet ihmiset, jotka eivät kuulu 170 henkilön listalle.

Biaudet nostaa näiden Suomelle työskennelleiden lisäksi esiin myös kaksi muuta ihmisryhmää, jotka tarvitsevat kiireesti apua.

”Haaste on käytännön toteutus”

”Suuressa vaarassa ovat kaikki naisihmisoikeustaistelijat, jotka ovat olleet etulinjassa pyrkimässä niihin tavoitteisiin, jotka meidän mielestämme ovat olleet keskeiset, eli demokratia ja ihmisoikeuksien turvaaminen. Kolmas ryhmä on Suomessa olevien afganistanilaisten perheet. Meidän tulisi turvata heidän pääsynsä turvaan ja löytää siihen keinot.”

Mediassa on levinnyt tieto, että Taleban olisi antanut evakuoinneille aikaa elokuun, eli pari viikkoa. Kysymys on Biaudetinkin mukaan päivistä, ja tarvitaan nopeita toimenpiteitä.

”Ihmisten saamisella turvaan on tosi kiire.”

Afganistanilaisten saaminen pois pääkaupungista Kabulista on kuitenkin hyvin vaikeaa, sillä Taliban valvoo kaupungin lentokenttää, missä on ajoittain vallinnut täysi kaaos. Tarkkaa tietoa siitä, miten 170:n turvaan saamisen kanssa on onnistuttu, ei ole.

”Haaste on käytännön toteutus, mutta päätösten pitäisi olla sellaisia, että kaikki mitä voidaan tehdä, tehdään. Lasken sen varaan, että hallitus on varautunut tekemään lisää päätöksiä.”

Perheenyhdistämisten tapauksessa ei voi Biaudetin mukaan esimerkiksi edellyttää, että maasta pois autettavat käyvät Delhissä tunnistautumassa, kuten nyt on käytäntö. Heidän osaltaan pitäisi tehdä ryhmäpäätöksiä viisumeista.

Eva Biaudet ei pääse osallistumaan tänään kello 11 alkavaan ulkoasianvaliokunnan kokoukseen, koska hän on Nauvossa rkp:n kesäkokouksessa, eikä UaV:n kokousta järjestetä Teamsissa.

