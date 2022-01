Eduskunnan varapuhemies Antti Rinne (sd) arvostelee sosiaalisessa mediassa poikkeuksellisen voimakkaasti metsäjätti UPM:n toimintaa työmarkkina-asioissa.

”UPM:n johto on avoimesti ideologisella ristiretkellä murtamassa suomalaista työmarkkinajärjestelmää ja sen myötä murentamassa hyvinvointivaltion yhtä keskeistä kivijalkaa. Yhtiön johto haluaa yksipuolisesti sanella Paperiliitolle, mikä on ainoa tapa tehdä sopimus ja yhtiön johto on yksipuolisesti ilmoittanut, ettei toimihenkilöille tehdä lainkaan työehtosopimuksia, Rinne kirjoitti lauantai-iltana Facebookissa.

Samalla hän antaa tukensa Paperiliitolle.

”Paperiliitto ja sen jäsenet ovat etulinjassa puolustamassa sopimiseen - ei työnantajan saneluun - perustuvaa työmarkkinajärjestelmää ja samalla hyvinvointivaltion perustaa. Tälle puolustustaistelulle on syytä nostaa hattua, antaa henkistä tukea.”

Väitöskirjatutkija Olli-Pekka Salminen ihmettelee Rinteen ulostuloa Puheenvuoron blogissaan. Salmisen mukaan eduskunnan puhemiesinstituutioon ei sovi ”kolmen metrin kepilläkään sekoittua työmarkkinapoliittisiin kysymyksiin”.

”Toki varapuhemiehellä sanan- ja ilmaisunvapaus on, mutta herää kysymys, vaarantuuko arvostettu puhemiesinstituution riippumattomuus. Nyt on lähtenyt varapuhemies Rinteellä ”pahasti lapasesta”, joka ei ole omiaan pitämään yllä puhemiesinstituution arvostusta. Äkkipäätään saattaisi olettaa, että puhemiesneuvosto istahtaa asian tiimoilta”, hän kirjoittaa.

Salminen korostaa, että puhemiesinstituutio on tasavallan presidentin jälkeen Suomen arvokkain ja arvostetuin.

Myös Rinne sivuaa asiaa omassa kirjoituksessaan. Hän toimi ennen sdp:n puheenjohtajuutta lähes kymmenen vuotta Toimihenkilöunionin ja ammattiliitto Pron puheenjohtajana.

”Tiedän, että perinteisesti on ollut järkevää, että politiikan ammattilaiset eivät sotkeudu työmarkkinapolitiikkaan. ”

Paperiliitto ilmoitti tällä viikolla jatkavansa lakkoaan UPM:n tehtailla kahdella viikolla 5. helmikuuta saakka, ellei sopimuksia sitä ennen saada sovittua. Lakko alkoi 1. tammikuuta UPM Pulpin, UPM Biofuelsin, UPM Communication Papersin, UPM Specialty Papersin ja UPM Raflatacin liiketoimintojen Suomen yksiköissä.

