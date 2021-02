Espanjalainen, huippusuosittu ja kovatuloinen tubettaja Ruben Doblas Gundersen, tubenimeltään El Rubius, on aiheuttanut kohun kotimaassaan sekä somessa kertomalla muuttavansa Andorraan.

Andorrassa korkein tuloveroaste on 10 prosenttia, kun se Espanjassa on 47–52 prosenttia kotikunnasta riippuen. Hyvätuloisten verotusta ollaan Espanjassa lisäksi parhaillaan kiristämässä.

El Rubiuksen Youtube-kanavan peli- ja touhuiluvideoilla on yli 30 miljoonaa seuraajaa, ja hän toimii myös Amazonin twitch-alustalla sekä Twitterissä.

Hän hankkii vuodessa ehkä runsaan neljän miljoonan euron tulot, arvioi nettitilastointia tekevä yritys SocialBlade.

Andorran kääpiövaltiossa Pyreneiden vuorilla El Rubius maksaa siten tuloveroja noin 400 000 euroa vuodessa, kun taas Espanjan verottajalle hänen on pulitettava tuloistaan noin puolet, eli pari miljoonaa euroa.

Kaverit jo Andorrassa

El Rubius on saanut muuttoaikeestaan paljon kritiikkiä. Samalla kohu on on tuonut esiin, että monet muutkin nettialustoilla koviin tuloihin yltävät sometähdet ovat viime aikoina siirtyneet kirjoille Andorraan.

Joukossa on sellaisia tubetähtiä kuin TheGrefg, Willyrex, Vegetta, Lolito ja fitness-influencer Patry Jordán.

El Rubius itse asiassa perusteli päätöstään sanomalla, että kaikki hänen kaverinsa ovat jo Andorrassa.

Hän toki myönsi verotuksella olevan osuutta asiaan ja kertoi maksaneensa Espanjaan veroja nettitienesteistään kymmenen vuotta.

Kolmekymppinen El Rubius on viralliselta nimeltään Rubén Doblas Gundersen. Hän puhuu espanjaa, englantia ja norjaa, sillä hän on lähtöisin Espanjan Aurinkorannikolta, ja hänen äitinsä on norjalainen.

Viime ajat El Rubius on tiettävästi asunut Madridissa.

Tubettajia varoitetaan

Espanjalaiset verotukseen erikoistuneet asianajajat kuitenkin varoittavat tubettajia luottamasta siihen, että pelkkä kirjoille siirtyminen Andorraan vapauttaisi heidät Espanjan verotuksesta.

Andorran valtio on käytännössä pikkukaupunki vuoristossa. Kansainvälisten verotussääntöjen mukaan siellä tulee todella ja todistettavasti asua vähintään 183 vuorokautta, eli yli puolet vuodesta, jotta verotusoikeus siirtyy Andorralle.

Espanjan verottaja on ilmoittanut tarkkailevansa Andorraan muuttavien tubettajien liikkumista, jos on syytä epäillä, että he aikovat edelleen enimmäkseen oleskella muualla kuin siellä.

Andorra ei myöskään enää ole "murtamaton kassakaappi", eräs asianajaja huomauttaa. Se on liittynyt kansainväliseen tietojenvaihtoon, eikä sitä näin ollen luokitella enää varsinaiseksi veroparatiisiksi.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Vuoristoista. Andorran valtio on käytännössä pikkukaupunki vuoristossa.

Verottaja näkee sinut

"Verottaja on väsymätön", muistuttaa espanjalaisten verotarkastajien yhdistyksen puheenjohtaja Carlos Cruzado.

Cruzado paheksuu El Rubiuksen muuttoa vasemmistolaisella nuevatribuna.es -nettisivustolla. Hän niputtaa kaiken verovälttelyn petokseksi, ja arvioi Espanjan menettävän sen takia yli 90 miljardia euroa verotuloja vuosittain.

Siksi verottaja seuraa ihmisten liikkeitä, jos epäilee asuinpaikan todenperäisyyttä, hän painottaa. Verottaja voi kerätä todisteita viisi vuotta ennen kuin esittää vaatimuksensa.

Juuri parhaillaan Espanjan verohallinto käy asuinpaikasta oikeutta kolumbialaista laulajatähti Shakiraa vastaan. Shakira joutui jo maksamaan 24 miljoonaa euroa, ja verottaja vaatii häneltä vielä lisää 14,5 miljoonaa.

Vaateen perusteeksi verottajan agentti tarkkaili Shakiraa salaa vuosina 2011–2014. Hän laati yksityiskohtaisen kalenterin, jonka nojalla verottaja katsoo laulajan todellisen asuinpaikan olleen tuona aikana Espanjassa, vaikka tämä virallisesti asui Bahama-saarilla.

Andorra tulvii ulkomaalaisia

Espanjasta on viime aikoina kulkenut muuttovirtaa etenkin Portugaliin nykyisen vasemmistohallituksen luoman juridisen epävarmuuden ja pelätyn verotuksen kiristymisen ajamana.

Andorraan on Cruzadon mukaan tubettajien lisäksi muuttanut moottoriurheilijoita, kilpapyöräilijöitä ja suurten omaisuuksien haltijoita. Andorrassa ei ole käytössä omaisuusveroa eikä perintöveroa.

Andorran tuorein asukasluku on runsaat 77 000. Siitä yli puolet on ulkomaalaisia maahanmuuttajia.

Suurin osa ulkomaalaisista on Espanjasta. Heitä on varsinkin Kataloniasta, sillä pankkibisneksellä, laskettelukeskuksilla ja alhaisilla veroilla elävä Andorra on maailman ainoa katalaaninkielinen valtio.