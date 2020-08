Oppositiopuolue Liike Nytin kansanedustaja Hjallis Harkimo kritisoi Sanna Marinin (sd) hallituksen päättämää polttoaineverotuksen nostoa, joka astui voimaan lauantaina. Oppositio on muutenkin kritisoinut toimea tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on muuttanut yhteiskuntaa. Polttoaineverotuksen nostosta linjattiin hallitusohjelmassa. Korotus osuu Harkimon mielestä täysin väärään ajankohtaan.

”Aiheesta on ollut huolta yksityisautoilijoiden liikkumisen kallistumisesta erityisesti maaseudulla. Tärkeä huomio sekin, mutta liian vähälle huomiolle on jäänyt kuljetusyritysten tilanne. Valtio on suunnitellut keräävänsä korotuksilla 250 miljoonaa euroa. Siitä vähintään kolmannes eli 80 miljoonaa euroa valuu suoraan kuljetusyritysten kustannuksiin”, Harkimo kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Harkimon mielestä kuljetusyritykset pitivät Suomen arjen pystyssä karanteeneista ja rajoituksista huolimatta.

”Sanomatta on selvää, että ilman kuljetuksia yhteiskuntamme olisi kriisissä muutamassa vuorokaudessa.Tämän hetken tilanne on se, että 90 prosenttia Suomen kuljetuksista kulkee kumipyörillä eikä raskaat ajoneuvot aivan pian ala kulkea sähköllä. Miksi Suomen keskeistä selkärankaa ja tukiverkkoa piti rangaista veronkorotuksilla juuri nyt?” Harkimo kysyy.

”Suomen veroaste on jo valmiiksi maailman korkeimpia. Miten tällaisten korotusten jälkeen hallituksella on pokkaa puhua yhtään mitään talouden elvytyksestä?” Harkimo tylyttää.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n johtaja Petri Murto sanoi viime viikolla Ylellä olevansa huolissaan polttoaineveron korotuksen seurauksista kuljetusalalle. Yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmälle Murto arvioi muutoksen tarkoittavan noin 10 000 euron lisälaskua vuodessa.

LUE MYÖS: