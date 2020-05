Riski koronaviruksen leviämiseen kouluissa on pieni, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotteessaan keskiviikkona.

THL:n tiedote liittyy koululaisilla ja koulujen henkilökunnalla todettuihin koronavirustartuntoihin, joista on kerrottu mediassa viime päivinä. Ainakin Helsingissä, Sipoossa, Porvoossa, Mäntsälässä, Espoossa ja Vantaalla on tiedotettu jossakin paikkakunnan koulussa havaitusta koronatartunnasta, joka on johtanut oppilaiden tai henkilökunnan kotikaranteeneihin mahdollisten virukselle altistumisten vuoksi. Tuoreimmat uudet havainnot ovat keskiviikolta Vantaalta ja Espoosta.

Muun muassa oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on esittänyt huolensa siitä, että ”hallituksen kahden viikon uhkapeli koulujen kanssa on kostautumassa”.

THL toistaa hallituksen koululinjauksen pohjana toimineen perustelun, jonka mukaan koronaviruksen aiheuttama tauti on lapsilla useimmiten lievä ja lasten rooli viruksen levittäjinä vaikuttaa pieneltä. Koronaepidemian tartuntaketjuja selvittämällä on nähty, että ”lapset saavat tartunnan selvästi harvemmin kuin aikuiset ja tartuntaketju on harvoin alkanut lapsesta”.

”Näiden tietojen valossa riski koronaviruksen laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on siis pieni. On kuitenkin todennäköistä, että myös lähiopetuksessa olevilla todetaan joitakin koronavirustartuntoja”, sanoo asiantuntijalääkäri Otto Helve THL:n tiedotteessa.

”Jos lähiopetuksessa olevalla oppilaalla tai koulun henkilöstön jäsenellä todetaan tartunta, uusien tartuntojen syntyminen pyritään estämään asettamalla altistuneet opettajat ja oppilaat karanteeniin ja testaamalla kaikki altistuneet, jotka saavat oireita. THL seuraa koulujen oppilaiden ja henkilöstön tartuntatilannetta tarkasti”, THL kertoo tiedotteessaan.

Tartuntojen estämisen takia on tärkeää, että kaikki huolehtivat käsihygieniasta ja turvaväleistä, kouluun ei tulla oireisena ja oireiset hakeutuvat koronatestiin matalalla kynnyksellä, THL muistuttaa.

