Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä olisi halunnut, että vallassa olisi nyt ollut kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan muodostama hallitus, eikä keskustan olisi pitänyt Antti Rinteen (sd) hallitukseen lähteä.

”Avoimesti myönnän, että oppositioasema on ollut pettymys”, Eestilä sanoo Uudelle Suomelle.

Lue Eestilän laajempi haastattelu, joka on osa Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjaa: ”Suomessa tästä vaietaan” – Kansanedustaja Markku Eestilä näkee paljon haukutun Unkarin kovan draivin: ”Kaikki, jotka haluavat, varmasti pääsevät töihin”

Eestilän mielestä arvopohja ei olisi mikään este kokoomuksen ja perussuomalaisten väliselle hallitusyhteistyölle. Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan näin oli kesällä 2017, mutta Eestilä toteaa Orponkin mielipiteen jo muuttuneen tuosta. Perussuomalaiset joutuisi hallitusvastuussa jostain joustamaan, Eestilä näkee.

”Tottakai edellytyksenä on hallitusohjelma, jonka kaikki puolueet hyväksyvät. Oppositiossa saavat kaikki puolueet puhua mitä haluavat, myös perussuomalaiset, mutta silloin kun mennään hallitukseen, niin sitten katsotaan, miten mennään eteenpäin”, hän sanoo.

Eestilä on ollut tätä samaa mieltä hallituspohjasta jo ennen vuoden 2011 vaaleja. Vuonna 2011 perussuomalaiset sai sen kuuluisan ensimmäisen jytkynsä.

Eestilä uskoo, että Rinteen hallitus vielä natisee liitoksissaan ja joku hallituspuolueista pettyy katkerasti. Ilmasto- ja maankäyttöasioissa keskustalla ja vihreillä on jo nyt ”avoin riita menossa”, Eestilä sanoo.

”Vuoden kuluttua me tullaan näkemään, mitä tapahtuu työpaikkakehitykselle, puretaanko jo tehtyjä lupauksia kansalaisille kun rahaa on jaettu mutta sitä ei ole vielä ansaittu, ja sitten on nämä ilmasto- ja maankäyttökysymykset. Nämä tulevat olemaan niitä suuria kiistakysymyksiä hallituksen sisällä. Aika fakiireja ovat, jos ratkaisevat nämä kysymykset niin, että vihreät, demarit ja keskustalaiset ovat tyytyväisiä. Siihen minä en usko. Joku räjähdys siellä tulee. Jostakin tuo kupla puhkeaa ja joku ottaa takkiinsa.”