Tietoturva uhattuna. Ulkoministeriön mukaan suomalaisiin diplomaatteihin on kohdistettu kybervakoilua.

Ulkoministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan suomalaisiin diplomaatteihin on kohdistettu kybervakoilua. Työkaluna urkintaan on käytetty israelilaisen NSO Groupin pahamaineista Pegasus-haittaohjelmaa, joka voi ujuttautua sekä Android- että iOS-puhelimiin.

Ulkoministeriö on selvittänyt tapausta eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tutkintaa on tehty syksyn 2021 ja talven 2022 aikana.

Vakoilu kohdistui Suomen ulkomaille työskentelemään lähetettyyn henkilökuntaan. Urkinta ei ole tällä hetkellä aktiivista.

Ulkoministeriö käsittelee puhelimissa ainoastaan julkista tietoa tai korkeimmillaan turvallisuusluokka 4 tason tietoja. Käytännössä tämä on kaikkein alin turvaluokittelun aste.

”On kuitenkin syytä huomioida, että vaikka tieto ei suoraan olisi luokiteltua, tieto ja sen lähde voivat olla diplomaattien välisen luottamuksen piirissä”, tiedotteessa kerrotaan.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps) mukaan kyse on isosta kansallisesta tietoturvaongelmasta.

”Tietoturvaongelma on ollut myös eduskunnassa pitkäkestoista kuten myös julkisuudessa asiasta on uutisoitu. Diplomaattien vakoilun onnistuminen näin suuressa mittakaavassa kertoo isosta kansallisesta tietoturvaongelmasta. Valiokunnan on syytä pyytää selvitystä”, hän kommentoi Twitterissä lauantaina.

