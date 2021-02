Asuntoasioista maan hallituksessa vastaavan ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr) mielestä on paikallaan selvittää, voisiko kotitalousvähennyksen laajentaa koskemaan taloyhtiöiden perusparannusremontteja.

Samalla tulisi hallitusohjelman mukaisesti selvittää kotitalousvähennyksen mahdollistaminen taloyhtiöissä energiaremontteja tehtäessä.

Kotitalousvähennyksen laajentamista kerros- ja rivitaloihin on esittänyt hallituspuolue sdp:n kansanedustaja Pia Viitanen, joka on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja. Hän haluaisi asian esille jo hallituksen tämän kevään kehysriiheen.

”Mielestäni edustaja Viitasen ajatus kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä taloyhtiöiden putkiremonteissa on selvittämisen arvoinen. Hallitusohjelmassahan olemme jo sitoutuneet selvittämään sen laajentamisen taloyhtiöiden energiaremontteihin. Meillähän on aika paljon vanhoja taloyhtiöitä alueilla, missä on väestön poismuuttoa. Taloyhtiöillä voi olla siellä hankaluuksia saada lainoja ja tätä kannattaa miettiä yhtenä välineenä”, hän sanoo.

LUE KRISTA MIKKOSEN LAAJA HAASTATTELU:

Mikkosen mukaan asuntopoliittisen kehittämisohjelman työssä nousi esiin myös tarve muuttaa peruskorjausten valtiontakausmallin ehtoja, jotta sillä voidaan vastata kasvaviin korjaustarpeisiin alueilla, joilta on poismuuttoa.

Juttu jatkuu videon alla. Videolla ympäristö- ja ilmastoministeri kertoo muun muassa, mitä lakihankkeita hän pitää tällä vaalikaudella erityisen tärkeinä.

Osakas voi nykyisin hyödyntää verotuksessa kotitalousvähennystä huoneistokohtaisten remonttien yhteydessä, mutta ei taloyhtiön remonteista. Omakotitaloissa myös talon rakenteisiin liittyvien remonttien työn osuuden voi vähentää verotuksessa.

Mikkonen muistuttaa, että taloyhtiöt voivat saada valtiolta avustusta jo nyt energiaremontteihin, kun ne vaihtavat esimerkiksi öljylämmityksen päästövapaaseen lämmitysmuotoon tai parantavat merkittävästi energiatehokkuuttaan.

LUE LISÄÄ: