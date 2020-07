Tanskalaisten lomailijoiden ja asunnonomistajien vierailut eteläiseen Ruotsiin turhauttavat ruotsalaisia, jotka eivät itse pääse vastavuoroisesti Tanskaan, raportoi Saksan Yleisradion Deutsche Welle.

Ruotsi on jäänyt pohjolan hylkiöksi naapurimaiden purkaessa koronaepidemian nostamia matkustusrajoituksia. Siinä missä muiden pohjoismaiden asukkaat voivat nyt tehdä vapaa-ajankin matkoja pohjolan sisällä, ei ruotsalaisia epidemiatilanteen vuoksi oteta vastaan. Esimerkiksi Tanska on jättänyt Ruotsin ”ulos” kahdesti: ensin sopiessaan matkustamisen avaamisesta muiden pohjoismaiden kanssa ja sitten avatessaan matkailua myös useimpiin EU-maihin.

Samaan aikaan tanskalaisia saapuu lomailemaan eteläiseen Ruotsiin. Näin DW:n mukaan siitä huolimatta, että Tanska suosittelee kansalaisiaan välttämään kaikkea muuta paitsi aivan välttämätöntä matkustusta Ruotsiin.

”Ihmiset ovat yhä kyllästyneempiä siihen, että tanskalaisia tulvii tänne samaan aikaan kun ruotsalaisia ei päästetä Tanskaan”, sanoo malmölainen keskustapoliitikko Niels Paarup-Petersen, joka on yrittänyt saada Tanskan avaamaan rajat eteläruotsalaisille.

Viime viikolla Tanskan poliisi ilmoitti, että Ruotsin eteläosien asukkaat pääsisivät sittenkin maahan ilman negatiivisen tuloksen osoittavaa koronatestiä. Kuitenkin poliisi jo samana päivänä alkoi käännyttää ruotsalaisia takaisin rajalta ja Tanskan hallitus ilmoitti, että ruotsalaisilta edellytetään tuoretta, negatiivista testitulosta.

Tanskan vaatimus maille, joista matkustaminen on normalisoitu, on enintään 20 tartuntatapausta 100 000 asukasta kohden. Tanskan viranomaisten mukaan Ruotsin tuorein luku on 67 tautitapausta 100 000 asukasta kohti.

