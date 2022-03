Viidennen sukupolven F-35 Lightning II -monitoimihävittäjän luotettavuusluvut heikentyivät vuoden 2021 kuluessa. Asiasta kertoo Defensenews, joka on tutustunut Pentagonin asejärjestelmätestausta tekevän DOT&E:n (Office of the Director, Operational Test and Evaluation) vuosikatsauksen.

Aiemmin tänä vuonna DOT&E julkaisi raportista suppeamman julkisen version, mutta nyt Yhdysvaltain hallintoa tarkkaileva kansalaisjärjestö Project on Government Oversight on saanut haltuunsa laajemman version, johon DN:n uutinenkin perustuu.

DOT&E:n raportin mukaan F-35:n luotettavuus oli korkeimmillaan 70 prosentissa tammikuussa 2021. Myöhemmin vuoden aikana luku alkoi laskea, ja syyskuussa se oli enää 53 prosenttia. Tilivuoden 2021 aikana Yhdysvaltain F-35-laivaston (A-, B- ja C-versiot) keskimääräinen luotettavuus oli 61 prosenttia, kun tavoite on 65%.

Operatiivisesta toiminnasta poissaolevista 39 prosentista 15 prosenttia oli huollossa, 8 prosenttia raskashuollossa ja 16 prosenttia odotti varaosien saatavuuden parantumista.

Muita ongelmia on havaittu esimerkiksi F-35:n ohjelmistokehityksessä, jonka tavoitteena on ollut päivittää koneen kyvykkyyksiä verraten usein ja pienemmin askelein. Tavoite kuuden kuukauden päivitysväleistä on kuitenkin aiheuttanut stabiliteettiongelmia, ja päivitystahti on vaihdettu vuosittaiseen sykliin.

Tuorein luku maaliskuulta oli 873

DOT&E:n viimevuotisen raportin mukaan F-35:ssa oli 871 vikaa tai puutetta, joista kymmenen kuului vakavimpaan eli ykköskategoriaan. Tämänvuotisessa raportissa vikojen määrä oli laskenut 845:een, joista kuusi kuului kategoriaan 1.

F-35-ohjelmaa Yhdysvaltain hallinnon puolelta vetävän JPO:n (Joint Program Office) mukaan tuorein luku maaliskuun alusta oli 873. Näistä viisi kuuluu kategoriaan 1B, siis ongelma, joka voi vakavasti haitata tehtävän suorittamista. Kaikkein vakavimpaan 1A-luokkaan, johon kuuluvat lentäjän kuolemaan tai koneen tuhoutumiseen mahdollisesti johtavat ongelmat, kuuluvia vikoja koneessa ei ole.

JPO:n mukaan vikojen määrän uusi kasvu johtuu F-35:een lisätyistä uusista ominaisuuksista, ja vuoden 2021 aikana JPO kirjasi yhteensä 171 ongelmaa ratkaistuksi.

Lockheed Martin kommentoi asiaa lyhyesti toteamalla, että pääosa DOT&E:n raportissa mainituista ohjelmisto-ongelmista on jo korjattu.

