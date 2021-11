Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Puolan rajatilanteeseen liittyy ”hyvin suuria riskejä”.

”Valko-Venäjä käyttää tilannetta nyt aivan häikäilemättömästi hyväkseen”, Haavisto sanoi Ylen A-studiossa maanantai-iltana.

Satojen siirtolaisten on odotettu pyrkivän Puolaan Valko-Venäjältä voimakeinoin. Puola kertoi maanantaina iltapäivällä, että Puolan rajalla on yli 12 000 Puolan asevoimien sotilasta valmiudessa.

Haaviston mukaan Valko-Venäjän Minskiin on tullut noin 50 lentoa viikossa arabimaista ja Turkista. Haavisto kuvasi, että ihmiset tulevat laillisesti, mutta heitä pusketaan eteenpäin kohti Puolaa, Latviaa ja Liettuaa Valko-Venäjän sotilaiden ja poliisin saattamana.

”Tämähän on täysin häikäilemätöntä toimintaa”, Haavisto sanoi A-studiossa.

Puhutaan tuhansista ihmisistä

Haaviston mukaan nyt puhutaan tuhansista ihmisistä ja käännytettyjen joukossa on hänen kuulemansa mukaan jo kymmeniä tuhansia, joskin osa on saattanut yrittää liikkeelle useamman kerran. Minskissä on tällä hetkellä tuhansia ihmisiä valmiina kulkemaan kohti rajaa, Haavisto kertoi.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka yrittää iskeä EU:n heikkoon kohtaan ja pelaa ”häikäilemätöntä peliä”, ulkoministeri katsoo. Haaviston mukaan kyseessä on nimenomaan Lukašenkan operaatio ja vastaisku EU:lle.

”Uskon, että nyt hän on ylittänyt rajan, josta on aika vaikea tulla takaisin.”

Haaviston mukaan on ”tavattoman karu näky”, että Euroopassa joudutaan rakentamaan uusia muureja juuri, kun edellisistä päästiin eroon ja nyt on pohdittava, miten Valko-Venäjää voidaan painostaa lisää. Valko-Venäjän on kannettava itse vastuu tuhansien ihmisien tuomisesta maahan, hän huomauttaa.

Haaviston mukaan Irakin kanssa on saatu sovittua siitä, että tilanteen taustalla olevat lennot Valko-Venäjälle pysäytetään. Hän huomauttaa, että jotkut lentoyhtiöt tekevät tilanteella kaupallista bisnestä.

”Tälle lentotoiminnalle pitää panna piste.”

Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti esiin laajennetut sanktiot, jotka saattaisivat koskea myös lentoyhtiöitä.

Tyrmäys kokoomuslaisten ehdotukselle

17 oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajaa vaati viime viikolla hallitusta luomaan Suomelle hätätilamenettelyn, jonka avulla voitaisiin tarvittaessa suojautua tehokkaasti laajamittaiselta maahantulolta. Samaa on esittänyt aiemmin myös kokoomuksen eduskuntaryhmä kokonaisuudessaan.

Esimerkiksi Liettuaan on säädetty uusi rajalaki, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden käännyttämisen rajalta takaisin.

Haaviston mukaan pakolaissopimusten kriteereistä luopuminen ei tule kysymykseen. Hän muistuttaa, että aina voi olla kyse jonkun hengestä. Haaviston mukaan kokoomuslaisten vaatimaa esitystä ei hallitukselta ole tulossa.

”En usko, että sellaista on tulossa, ja uskon, että se on kansainvälisten sopimusten vastainen.”

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo puolestaan toteaa, että Suomessa on varauduttu laajamittaiseen maahantuloon monin tavoin.