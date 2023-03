Vaikka Itävalta on mukana EU:n Venäjä-pakotteissa, se asemoi itsensä idän ja lännen väliin. Kuvassa ulkoministeri Schallenberg Brysselissä tammikuussa.

Itävallan ulkoministeri Alexander Schallenbergin mielestä Venäjä pysyy aina tärkeänä Euroopalle ja toisin väittäminen olisi ”harhaista”. Schallenberg puolusti myös Itävallan toiseksi suurimman pankin Raiffeisen Internationalin päätöstä jatkaa liiketoimintaa Venäjällä.

”Dostojevski ja Tšaikovski pysyvät osana eurooppalaista kulttuuria, pidimme siitä tai emme. Se [Venäjä] on jatkossakin suurin naapurimme ja maailman toiseksi suurin ydinasevalta”, Schallenberg sanoi Reutersin haastattelussa.

Yhdysvaltojen Venäjä-pakotteita valvovat viranomaiset ovat alkaneet tutkia Raiffeisen-pankin liiketoimia Venäjällä. Schallenberg muistuttaa, että itävaltalaisten yritysten täytyy noudattaa EU:n pakotteita ja osoittaa sormella muita länsimaisia yrityksiä, joista 91 prosenttia jatkaa hänen mukaansa toimintaansa Venäjällä.

”Venäjällä on tarpeeksi amerikkalaisia pankkeja, kuten eräs Bank of America -niminen. Lista on läntisen pankkimaailman ’Kuka kukin on’”, Schallenberg kuvailee.

Ulkoministeri haluaa myös jatkaa olemassa olevien Venäjä-pakotteiden valvomista uusien asettamisen sijasta.

”Se on hyvin tylppä ase. Meillä on ollut valtavia pakotepaketteja. Antakaa niille aikaa toimia”, Schallenberg linjaa.

Itävalta on asemoinut itsensä sillaksi idän ja lännen välillä. Maan pääkaupunki Wien on myös tärkeä venäläisen rahan keskittymä, vaikka Itävalta osallistuukin Venäjän vastaiseen pakoterintamaan.

Ranskalaislehti Le Monde huomauttaa, että Itävalta tuo edelleen yli 70 prosenttia kaasustaan Venäjältä. Suurin osa EU-maista on saanut laskettua tuontiaan Venäjältä huomattavasti hyökkäyssodan alettua, mutta Itävalta ei ole pysynyt tahdissa mukana. Maa ei kuulu Natoon ja on pyrkinyt korostamaan puolueettomuuttaan.