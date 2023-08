Kuva: Outi Järvinen

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) esitteli perjantaina iltapäivällä valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen päälinjat.

Huomio kiinnittyy lähivuosien alijäämäarvioihin. Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on 10,1 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämä on 1,5 miljardia euroa pienempi kuin kevään teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa arvioitiin.

Tästä huolimatta ensi vuoden budjetin alijäämä on vain 300 miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden budjetti, kun huomioidaan ensimmäinen lisäbudjetti. Hallituksella on laajoja säästöjä ja rakennetoimia putkessa jo ensi vuodelle, mutta alijäämä on edelleen suuri.

Jopa hieman yllättävää on se, että valtiovarainministeriön arvio vuoden 2027 budjettialijäämästä on 9,3 miljardia euroa. Eli vaikka hallituksen talousrohdot saataisiin käyttöön suunnitellusti, niin euromääräisesti valtiontalous olisi vaalikauden päätteeksi edelleen raskaasti alijäämäinen.

Maksumuutokset valokeilassa

Koko julkisen talouden oikaisemiseen vaikuttaa moni palanen. Yksi palanen ovat sosiaaliturvamaksut. Työllisyysrahastolta odotetaan ensi viikolla esitystä ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksuista.

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Hyvä työllisyyskehitys on vahvistanut Työllisyysrahaston taloutta.

Työttömyysvakuutusmaksujen mahdollinen alentaminen voisi tuoda lisäalennusta palkkaverotukseen hallituksen suunnitelmissa olevan tuloveroalennuksen kylkeen.

Toteutuessaan hallitusohjelman linjaukset voivat merkittävästi vähentää Työllisyysrahaston menoja. Tämä tuo mahdollisuuksia työttömyysvakuutusmaksujen alentamiselle.

Työllisyysrahasto on osa julkista taloutta, joten Työllisyysrahaston talouden vahvistuminen vahvistaa julkista taloutta. Rahaston talous ei tosin vahvistu, jos kasvava pelivara rahaston taloudessa käytetään työttömyysvakuutusmaksujen alentamiseen.

Julkista taloutta vahvistavia verotuloja voi tuoda lisää se, jos verovähennyskelpoisia maksuja alennetaan. Maksujen alentamisen tuoma palkkaverotuksen lasku voi myös vahvistaa työllisyyttä, mikä osaltaan vahvistaa julkista taloutta.

Esille voi nousta myös se, voidaanko julkisen talouden vahvistamistavoitteiden myötä päätyä verotuksen keinoin imaisemaan osa mahdollisesta maksujen alentamisen vaikutuksesta valtion taloutta vahvistamaan.

Purralta kysyttiin perjantaina tiedotustilaisuudessa, aikooko hallitus ohjata jollakin tavalla Työllisyysrahastolle tulevan säästön julkiseen talouteen, vai tuleeko tätä kautta ”ylimääräinen” palkkaverotuksen alennus.

”Kyllä, tarkoitus on tietenkin, että nämä toimet vahvistavat julkista taloutta kokonaisuudessaan. Näihin yksityiskohtiin palataan sitten myöhemmin”, Purra vastasi.

Purran mukaan asiaan on olemassa eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia arvioidaan. Purran mukaan hallitus linjaa asiasta viimeistään budjettiriihessä.

Työttömyysvakuutusmaksut ovat ensi kuulemalta rapsakan kuiva aihe, mutta eri syistä linjaukset maksumuutoksista ovat vuosien mittaan nousseet valokeilaan useaan otteeseen. Tänä vuonna ja lähivuosina valokeila voi osua maksulinjauksiin jälleen kerran.

