Kansalaisaloite aborttilain päivittämisestä jakoi kansanedustajia lähetekeskustelussa. ​Oma tahto -kansalaisaloitteen tavoitteena on päivittää laki raskauden keskeyttämisestä 2020-luvulle. Aloite vaatii, että jatkossa abortin saamiseksi riittäisi raskaana olevan oma tahto.

”Raskaudenkeskeytyksen edellytyksistä tulee poistaa vaatimus erillisistä perusteluista. Nykyisen lain vaatimus kahden lääkärin erillisistä lausunnoista tulee poistaa”, aloitteessa vaaditaan.

”Kaikki tukipalvelut, kuten psyykkinen tuki ja raskauden ehkäisyn suunnittelu, voitaisiin toteuttaa samassa yksikössä, toisin kuin nykytilanteessa.”

Nykyisin abortti on perusteltava esimerkiksi taloudellisilla tai sosiaalisilla syillä. Monissa muissa Euroopan maissa ja kaikissa Pohjoismaissa raskaudenkeskeytyksen saa pyynnöstä ilman erillisiä perusteluja. Suomen laki raskauden keskeyttämisestä on vuodelta 1970.

”Suomen järjestelmä on tarpeettoman monimutkainen ja usein nöyryyttävä, eikä kunnioita raskaana olevan itsemääräämisoikeutta”, aloitteessa todetaan.

Viikkorajat eivät muuttuisi

Kansalaisaloite ei pyri muuttamaan abortin saamisen viikkorajoja. Abortti olisi mahdollinen myös 12. raskausviikon jälkeen Valviran erityisluvalla, kuten tälläkin hetkellä. Nykyisin 97 prosenttia Suomen aborteista toteutetaan Lääkäriliiton mukaan lääkkeellisesti.

Aloitteessa on mukana puolueiden naisjärjestöjä, nuorisojärjestöjä ja esimerkiksi Amnesty, Suomen Kätilöliitto, Suomen Gynekologiyhdistys ja Väestöliitto. Myös Lääkäriliitto pitää kansalaisaloitetta perusteltuna. Liiton mukaan kahden lääkärin tapaaminen ei tuota lisäarvoa naisen ratkaisuun.

”Riittää, että nainen tapaa yhden lääkärin vastaanotolla. Lääkäri voi tarjota asiantuntemusta ja tukea tässä vaikeassa elämäntilanteessa. Keskeytystä haluavalle naiselle tulee tarjota muutenkin psykososiaalista tukea ja ehkäisyneuvontaa. Perusteena lakimuutokselle on myös terveydenhuollon resurssien turvaaminen sekä asian käsittelyn nopeuttaminen”, Lääkäriliitto katsoo.

Laajaa tukea ja varoitus konservatiivisesta liikehdinnästä

Kansalaisaloitteilla on harvoin menestymisen mahdollisuuksia, mutta aborttilain päivittämisen tilanne on toinen. Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin vuonna 2014 eduskunnan käsittelyssä kansalaisaloitteen kautta. Periaatteessa on mahdollista, että aborttilaille käy samoin, sillä eduskuntapuolueissa näyttää olevan sille laajaa kannatusta, joskin myös vastustajia riittää. Tämän osoitti eduskunnassa asiasta käyty kiivas keskustelu.

Lähetekeskustelussa vasemmistoliitto, vihreät, kokoomus ja rkp antoivat kansalaisaloitteelle tukensa. Kokoomuksella ja rkp:lla on asiasta puolueen yhteinen linjaus.

Muun muassa Mai Kivelä (vas) ja Bella Forsgren (vihr) puolustivat kiivaasti naisen oikeutta omaan kehoonsa. Heidän mukaansa abortin sallimisessa on kyse raskaana olevien naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustamisesta ja rajoittavat aborttilait ovat naisiin kohdistuvaa syrjintää. Näin on todennut myös YK:n naisten oikeuksien sopimusta valvova komitea.

Forsgren huomautti, että Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan aborttien määrät ovat alhaisimmillaan silloin, kun ihmisillä on tarpeeksi tietoa nykyaikaisista ehkäisymenetelmistä ja mahdollisuus käyttää niitä.

”Tässä salissa on pidetty useita puheenvuoroja, joissa esitetyt ajatukset toteutuessaan tarkoittaisivat taantumusta ihmisoikeuksien näkökulmasta. Näiden puheenvuorojen pitäjille haluan muistuttaa, että abortin kieltäminen tai rajoittaminen ei vähennä abortteja, vaan itseasiassa päinvastoin. Aborttien kieltäminen tai niiden rajoittaminen pakottaa ihmiset, usein naiset, turvautumaan salassa tehtäviin ja vaarallisiin abortteihin”, Forsgren huomautti.

”Konservatiivinen liikehdintä uhkaa eri puolilla maailmaa perustavanlaatuisia seksuaalioikeuksia ja ihmisten oikeutta omaan kehoonsa. Kiristynyt suhtautuminen aborttioikeuteen on esimerkki siitä, että naisten ja tyttöjen oikeudet voivat ottaa myös takapakkia", hän varoitti.

Vastustajat vetosivat lapsen oikeuteen elää

Kristillisdemokraatit vastustivat aloitetta kiivaasti. Myös perussuomalaisista ja keskustasta kuultiin vastustavia puheenvuoroja. Osa kristillisdemokraattien kansanedustajista kertoi kannattavansa nykyistäkin tiukempaa aborttilakia. Mikko Kinnunen (kesk) ja Pekka Aittakumpu (kesk) painottivat lapsen oikeutta elämään.

”Osa meistä painottaa naisen oikeuksia, toisille tärkeitä ovat myös syntymättömän lapsen oikeudet. Uskon, että yhteinen toiveemme on, että aborttien määrä vähenisi. Jokainen elämä on mittaamattoman arvokas ja ainutlaatuinen. Elämä on Jumalan luomana pyhää”, Kinnunen sanoi eduskunnassa torstaina.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi, että kansalaisaloite on arvokas keskustelunavaus siitä, millä tavalla Suomessa voitaisiin kehittää lainsäädäntöä. Hänen mielestään kysymys on viime kädessä siitä, mikä on nykyisyyttä.

”Tottuneille lainvalmistelijoille ja laista päättäville edustajille tulee kyllä tässä se tunne, että nämä lainsäädännön tekemät määritykset, jotka on aikanaan tehty, on varmasti syytä ainakin koeponnistaa. Siitä ollaan varmasti eri mieltä, mikä on sitten nykyisyyttä tänä päivänä. On kuitenkin hyvä todeta, että maailmalla on hyvin erilaisia käytänteitä, ja sitäkin kautta minusta keskustelua on hyvä käydä nimenomaan tämän Oma tahto 2020 -aloitteen pohjalta nyt, kun tämä mahdollisuus kansalaisaloitteen pohjalta eduskunnassa on”, Kiuru sanoi.

Ministeri ei halunnut ottaa kantaa

Ministeri Kiuru ei halunnut ottaa mitään kantaa itse aloitteeseen, vaan totesi, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellään asiaa eri näkökulmista.

”On tietenkin myöskin katsottava, että jos lähdetään tekemään muutoksia, niin minkälaisia ja korjataanko tiettyjä nykylainsäädännön säännöksiä, avataanko koko laki vai tehdäänkö ylipäätään mitään korjauksia, ja sekin, missä tehdään, on iso kysymys.”

”Meillä hallitusohjelmassa erillisesti ei oteta kantaa siihen, että kehitettäisiin, muutettaisiin, parannettaisiin tai jollakin tavalla korjattaisiin raskauden keskeyttämisen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä asia ei ole ollut hallituskaudella erityisesti esillä.”

Hallitus on sote-keskus-pilotissaan varannut rahaa alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn pilotointiin, Kiuru kertoi. Lääkäriliitto on jo aiemmin ehdottanut maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille. Raskauden keskeytysten määrä on vähentynyt Suomessa ja keskeisenä syynä on Lääkäriliiton mukaan ehkäisyneuvonta.