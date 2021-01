Jyväskyläläisen Pub & Club Onni -ravintolan asiakkaiden joukossa on joulukuussa todettu useampia koronatartuntoja. Viimeisin laaja altistuminen ravintolan tiloissa on tapahtunut 27.12.2020, jolloin ravintolan tiloissa on iltaa viettänyt koronapositiivinen asiakas.

”Terveydenhuolto kantaa tilanteesta erityistä huolta, sillä moni joulukuussa selvittämättä jäänyt koronatartunta vaikuttaa tavalla tai toisella kietoutuvan ravintolan ympärille. Haluammekin nyt kannustaa ravintolassa asioineita hakeutumaan testiin, jotta tartuntaketjut saadaan tältä osin kuntoon”, ylilääkäri Johanna Tuukkanen tiivistää Jyväskylän kaupungin tiedotteessa.

Erityisesti 27.12.2020 ravintolassa asioineita, mutta myös muita joulukuussa ravintolassa asioineita pyydetään seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan välittömästi koronatestiin, mikäli vähäisiäkin oireita ilmenee.

Terveydenhuollon jäljityshoitajat ovat Jyväskylän kaupungin mukaan käyneet ravintolan tiloissa ja vieneet sinne tietoa testeihin hakeutumisesta. Terveydenhuolto on valmis tekemään myös testausta ravintolan tiloissa, mikäli se helpottaa asiakkaiden hakeutumista testiin.

LUE SEURAAVAKSI: