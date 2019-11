Kokemusta on. ”Teslan alkuperäisellä akulla ajettiin 600 000 kilometriä. Sinä aikana toimintasäde putosi ehkä 10 prosenttia”, taksiyrittäjä Ari Nyyssönen sanoo.

Kokemusta on. ”Teslan alkuperäisellä akulla ajettiin 600 000 kilometriä. Sinä aikana toimintasäde putosi ehkä 10 prosenttia”, taksiyrittäjä Ari Nyyssönen sanoo.

Ensisilmäyksellä Ari Nyyssösen Teslan kilometrejä on vaikea arvata. Penkkien verhoilut ovat ehjät. Pientä kulumaa löytyy lähinnä Tesla S85-auton ovien reunoista.

Matkamittari kuitenkin paljastaa, että autolla on ajettu 744 000 kilometriä. Se on kunnioitettava määrä mille tahansa autolle. Lisäksi se on Tesla High Mileage Leaderboard -palvelun mukaan toiseksi eniten maailmassa Tesla-sähköautolle. Toki enemmänkin ajettuja autoja voi olla, mutta niitä ei ole palveluun listattu.

”Tämä kulkee ihan hyvin. Ajettavuus ei ole muuttunut, eivätkä tehot eivät ole hävinneet. En mielelläni enää vaihtaisi polttomoottoriautoon”, Nyyssönen sanoo, kun ajaa Tuusulanväylällä kohti Helsingin keskustaa.

Kärjessä. Tesla High Mileage Leaderboard -palvelun mukaan Nyyssösen autolla on ajettu toiseksi eniten maailmassa Tesla-sähköautoista. On mahdollista, että useammalla autolla on ajettu Nyyssösen Teslaa enemmän, mutta ainakaan niitä ei ole ilmoitettu palveluun. Kuva: Karoliina Vuorenmaki

Nyyssösen kokemukset ovat kiinnostavia, koska näin paljon ajettuja sähköautoja ei ole vielä paljon liikenteessä. Ja kuitenkin kiinnostus sähköisiin kulkupeleihin kasvaa.

Nyyssönen päivitti Tesla-palveluun uudet kilometrit perjantaina. Lauantaina ne eivät vielä olleet muuttuneet.

Nyyssönen osti Teslan taksikäyttöön uutena viisi vuotta sitten. Auto oli viaton ja huoleton 300 000 kilometriin saakka.

”Tämä oli pari vuotta vanha, kun ohjaustehostin hajosi. Se maksoi 6 000 euroa. Harmittaa vieläkin.”

Tämän jälkeen huolettomia kilometrejä kertyi toiset 300 000. Viime tammikuussa, kun autolla oli ajettu noin 600 000 kilometriä, auton akku vaikutti olevan vielä hyvässä kunnossa. Se oli menettänyt varauskykyään 10 prosenttia.

Sitten Tesla alkoi käyttäytyä oudosti.

”Mittari näytti 60 kilometrin ajomatkaa, mutta sitten akku vain hyytyi”, Nyyssönen sanoo

Auto jätti tien päälle. Akku meni vaihtoon.

Ajoakun vaihto on erittäin kallis remontti. Nyyssöstä se ei kuitenkaan kovin paljon harmittanut. Auton akulla ja voimansiirrolla on kahdeksan vuoden takuu, ilman kilometrirajaa. Näin on uusilla Model S- ja Model X-autoilla. Tesla 3:ssa takuu on 8 vuotta tai 160 000 kilometriä, sen mukaan kumpi täyttyy ensin.

Akku meni siis vaihtoon niin sanotusti Elon Muskin piikkiin. Työ tehtiin Helsingissä ja auto oli poissa ajosta viikon.

Matka jatkuu. Ari Nyyssönen aikoo toistaiseksi pitää autonsa. ”Olen ajatellut, että jos saisin tällä sen miljoonan ajettua”, hän sanoo. Kuva: Karoliina Vuorenmaki

Kesällä, kun mittarissa oli lähes 700 000 kilometriä ilmeni Teslassa uusi vika.

”Aamulla vaihteenilmaisimet muuttuivat punaisiksi ja kun piti lähteä liikkeelle, mitään ei tapahtunut. Yhteyttä ei ollut akun ja moottorin välillä. Ennen sitä ei ollut oiretta mistään”, Nyyssönen sanoo.

Näytön vaihteenilmaisimien väri oli vaihtunut tavanomaisesta valkoisesta punaiseksi, koska autosta oli hajonnut sähkömoottori. Se meni myöskin vaihtoon auton takuuseen. Lopputulos oli siis Nyyssösen kannalta varsin onnekas. Autosta oli vaihdettu kalleimmat osat, sähkömoottori ja akusto uuteen takuutyönä. Ja takuuta on yhä kolme vuotta jäljellä.

MTV Uutiset kertoi Nyyssösen autosta vuonna 2017, kun sillä oli ajettu noin 400 000 kilometriä.

Nyt Nyyssösellä ei ole aikeita vaihtaa autoaan.

”Olen ajatellut, että jos saisin tällä sen miljoonan ajettua”, hän sanoo.

Saksasta löytyy Tesla High Mileage Leaderboard -palvelun mukaan maailman eniten ajettu Tesla, jonka kilometrit lähenevät nyt miljoonaa. Siitä on kirjoitettu ”maailmanennätysautona”. Toki muillakin on voitu ajaa enemmän, mutta ainakaan niitä ei ole ilmoitettu suosittuun palveluun.

Tampereelle? Sähkötaksi sopii parhaiten kaupunkiin. Nyyssönen on ajanut keikkoja myös Turkuun ja Tampereelle, mutta niistä pitää tietää ennakolta. Kuva: Karoliina Vuorenmaki

Nyyssönen ajaa autollaan Lähitaksin ja Helsinki Airport Taxin ajoja. Kuinka toimiva ja kannattava Tesla on ollut taksikäytössä? Taksikuski on laskenut myös Teslan kannattavuutta.

Tesla säästää polttoaineen ja päästöjen lisäksi yrittäjän rahaa.

”Suuri menoerä eli polttoaineet jäävät minimiin. Niissä säästää noin 75 prosenttia. Sadan kilometrin ajo maksaa noin 2,5 euroa, samankokoisella dieselillä noin 10 euroa. Kyllä säästyneillä bensarahoilla tekee vuodessa vaikka pari lomamatkaa”, Nyyssönen sanoo.

Tarkan laskelman tekoa hankaloittaa se, että autolta voi joskus mennä kyyti ohi siksi, että se on latauksessa päivän aikana.

”Minulla on kotona voimavirtalaturi, joka lataa akun tyhjästä täyteen noin viidessä tunnissa. Ajan sen melkein aina tyhjäksi työvuoron aikana. Lataan päivän aikanakin, jos on sopiva väli, mutta se ei ole välttämätöntä yhden vuoron aikana”, Nyyssönen sanoo.

Usein Teslaa kuitenkin ajetaan kahdessa vuorossa. Kun auto on liikkeellä kaupungissa 16 tuntia, sitä on pakko välillä myös ladata.

”Käyn syömässä tai kahvilla. Mutta jos auton haluaa ladata pikalaturista täyteen, se kestäisi kaksi tuntia”, Nyyssönen sanoo.

Käytännössä työvuoroa ei näin pitkäksi aikaa voi eikä kannata keskeyttää.

Nopeammin auton voisi ladata Teslan superchargerissa, mutta niitä ei ole kaupungissa, vaan vain pääteiden varrella muutamia.

Huolto-ohjelmassa Teslan huoltosuositus oli huolto tai tarkistus 20 000 kilometrin välein . Huolto-ohjelma on Nyyssösen Teslalla kuitenkin päättynyt ajat sitten. Öljyjä ja suodattimia ei sähköautossa tietysti tarvitse vaihtaa, joten autoa huolletaan nyt tarpeen mukaan, harvakseltaan. Todella harvakseltaan.

”Olen käynyt nyt huollossa 100 000 kilometrin välein. Jos huomaan jotain, käyn vaikkapa vaihtamassa jarrupalat”, Nyyssönen sanoo.

Vähäiset huollot parantavat edelleen kannattavuutta, jos auto vain toimii. Nyyssönen huomauttaa, että Tesla on ollut taksiksi pitkäikäinen.

”Yleensä taksiautot vaihdetaan 2–3 vuoden välein. Nyt tämä on ollut minulla 5 vuotta ja vieläkin aion jatkaa. Ei ole syytä vaihtaa. Kalliit takuuseen menevä osat on vaihdettu”, hän sanoo.

Hän ihmettelee, ettei sähköautoja ole taksina enempää.

”Hankintahinta varmaan hirvittää ostovaiheessa. Vielä ei ole sen aika vaikka olisin luullut, että näitä olisi tullut useampia. Moni pelkää, että joutuu kieltäytymään pitkistä keikoista. Mutta ne eivät kuitenkaan tuo taksille sitä elantoa.”

Toimintasäde yhdelle kyydille on kuitenkin rajattu. Silti hän on jonkin verran tehnyt ennalta varattuja taksiajoja Helsingistä Turkuun tai Tampereelle. Lähtiessä akun pitäisi silloin kuitenkin olla täysi.

”Yksi kannustava tekijä sähkötakseille olisi, että taksiasemilla olisi latauspisteitä ja voisi hyödyntää odotusajan”, Nyyssönen sanoo.

Pientä kulumaa. Teslan laadusta on keskusteltu paljon. Nyyssösen auton penkit ja verhoilut ovat kestäneet taksikäytön varsin hyvin. Kuva: Karoliina Vuorenmaki

Nyyssösen auto asettaa kiinnostavaan valoon laskelmat sähköautojen elinkaaripäästöistä. Usein laskelmissa auton akuille lasketaan käyttöiäksi vaikkapa 150 000 kilometriä, jonka jälkeen niiden oletetaan vaihtuvan uusiin. Akkujen valmistus on suuripäästöistä ja nostaa sähköauton elinkaaripäästöjä.

Jos akustolla sen sijaan ajetaan 600 000 kilometriä kuten Nyyssösen Teslalla, romahtavat sähköauton elinkaaripäästöt mitättömäksi, varsinkin jos auton lataa vähäpäästöisesti tuotetulla sähköllä.

Lue myös: Kuinka pitkälle akku riittää pakkasella, paljonko ajoreissu maksaa? Toimittaja ajoi vuoden sähköautolla – näin sujui 11000 kilometriä

Nyyssösen auto on takavetoinen malli, eikä nelivetoinen kuten monet Teslat. Se on testeissä ja myös Nyyssösen käytössä osoittautunut kelpo talviautoksi.

”Vaikka auto on takavetoinen ja kitkarenkailla, olen pärjännyt hyvin”, hän sanoo.

Lumisilla pihateillä on käteväksi osoittautunut säädettävä ilmajousitus, jolla auton maavaraa voi nostaa. Autossa on muistitoiminto.

”Jos ajaa vaikkapa vähän huonompaa mökkitietä ja nostaa autoa jossakin kohdassa, auto muistaa sen seuraavalle kerralla”, Nyyssönen sanoo.