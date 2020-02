Työmarkkinakierros on vielä kesken, mutta keskustelu tulevien kierrosten näkymistä lämpenee jo.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan on yrityksen puutetta, jos kädet nostetaan jo nyt pystyyn sovun löytämisestä uudesta työmarkkinamallista.

Elorannan mielestä uudentyyppisessä työmarkkinatilanteessa kaivataan sopimista neuvottelujärjestelmän tulevaisuudesta.

”Kun ollaan menossa liittovetoisempaan työmarkkinamalliin, olisi hyvä pohtia ja ehkä sopiakin, miten meidän neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää kehitetään ja vahvistetaan”, Eloranta sanoo.

Tällä viikolla Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoi Kauppalehden haastattelussa, ettei hän usko laajan yhteisymmärryksen löytymiseen jostakin uudesta työmarkkinamallista. Keskusteluja voidaan toki käydä.

LUE, MITÄ TUOMAS AARTO SANOO HAASTATTELUSSA:

Sovun uudesta mallista estävät Aarton mukaan ay-liikkeen sisäiset ristiriidat. Aarto sanoi, että eri työntekijäliittojen toiveet ovat kuin toiveiden tynnyri.

”Niiden yhteensovittaminen niin, että syntyisi yhteisymmärrys jostakin muusta mallista kuin vienti-vetoisesta, kansantalouden kannalta järkevästä työmarkkinamallista, on epärealistista”, Aarto sanoi.

Sopua niin sanotusta Suomen-mallista yritettiin löytää ennen edellistä työmarkkinakierrosta. Niissä keskusteluissa ei laajaa yhteisymmärrystä syntynyt.

Aarto arvioi vientivetoisen mallin vakiintuvan tulevilla työmarkkinakierroksilla.

Käytännössä vientivetoinen työmarkkinamalli tarkoittaa sitä, että keskeisten vientialojen sopima työehtosopimusten kustannustaso muodostaa myös muiden alojen solmimien sopimusten enimmäiskustannustason.

SAK:n Eloranta huomauttaa, että työnantajapuolelta ei kannattaisi ruveta arvioimaan työntekijäpuolen motiiveja ja kykyjä, ennen kuin työmarkkinamallin kehittämisestä on jälleen edes keskusteltu.

Työmarkkinakierrokset ovat aina vaikeita, mutta vääntö kiky-tunneista on tehnyt menossa olevasta kierroksesta poikkeuksellisen takkuisen.

Eloranta ei usko, että repivät työmarkkinakierrokset pitkittyvine lakkoineen ja työsulkuineen ovat kenenkään toiveissa.

Elorannan mielestä työmarkkinaosapuolten pitää istua työmarkkinakierroksen jälkeen alas ja keskustella neuvottelujärjestelmän tulevaisuudesta.

Hänen mukaansa kyse on kokonaisuudesta.

”Kokonaisuuteen liittyy myös sovittelujärjestelmä ja varmaan työnantaja haluaa keskustella myös työrauhajärjestelmästä”, Eloranta sanoo.

”Yhteisymmärrys sopimuskoneen toiminnasta”

Tämän kuun alussa SAK:n hallitus ilmoitti keskusjärjestön olevan uudelleen valmis keskustelemaan ja sopimaan tulevasta työmarkkinamallista.

”Malli ei voi kuitenkaan mennä yhden työnantajaliiton tai yhden toimialan ehdoilla. Pitää löytää yhteisymmärrys siitä, miten meidän sopimuskone toimii”, Eloranta sanoo.

Koordinoidun työmarkkinamallin aikaansaaminen ei saa SAK:n mukaan tarkoittaa sitä, että samapalkkaisuustavoitteista luovutaan ja perusteettomat palkkaerot lukitaan ikiajoiksi. Koordinaation pitävyys edellyttää SAK:n mukaan mahdollisuutta sopia perusteettomia palkkaeroja umpeen kurovista palkkaohjelmista.

Yksi kysymys on, mistä löytyvät työmarkkinakierrosten päänavaajat, jos työmarkkinamallissa on kovin paljon mahdollisuuksia päänavausta korkeammille korotuksille.

Elorannan mukaan tarvitaan keskustelua järjestöjen sisällä ja järjestöjen välillä. Hänen mukaansa esimerkiksi samapalkkaisuustavoitteissa ei ole edetty niin, kuin on aikoinaan kolmikantaisesti sovittu.

”Kaikkea ei pystytä hallitsemaan, mutta aika paljon asioita varmasti pystyttäisiin hallitsemaan, jos meillä olisi toimivammat järjestelmät, luottamuksellisemmat keskusteluyhteydet ja halua löytää ratkaisuja asioihin” Eloranta sanoo.

Eloranta: Sopimisen tie olisi parempi

Vaikeita työmarkkinakierroksia on luvassa myös jatkossa. Ikääntyvän Suomen kasvunäkymät ovat vaisut.

Eloranta näkee, että työnantajapuoli haluaa sopimisen perusrakenteita pikemmin purkaa kuin vahvistaa.

”Jos sopimisen perusrakenteita puretaan, järjestelmän toimivuus heikkenee, vastakkainasettelu kasvaa ja konfliktit kärjistyvät” Eloranta sanoo.

Eloranta katsoo, että ehkä tällainen työmarkkinatoiminta on sitä, mitä työnantajapuoli haluaa.

”Ehkä he arvioivat, että he pystyvät tätä työnantajavoimalla jotenkin hallitsemaan, mutta ainakin meidän mielestä se on väärä tie. Sopimisen tie olisi parempi”, Eloranta sanoo.

Helle: Työmarkkinapolitiikassa pitää pystyä parempaan

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle arvioi äskettäin, että työmarkkinapolitiikassa pitää pystyä parempaan.

”Jos pystyisimme tekemään sen vielä paremmin, välttämään lakkoja, tekemään työllisyyttä ja kilpailukykyä edesauttavia sopimuksia, se olisi meille iso kilpailuetu. Pystymme tässä parempaan”, Helle sanoi Kauppalehden Markkinaraati-ohjelmassa.

Helle uskoi, että yhteiset intressit löytyvät paljon helpommin ja konkreettisemmin työpaikkatasolla.

”Jotta pystymme saamaan aikaan työllisyyttä tukevia ratkaisuja, meidän täytyy mennä yhä enemmän työpaikkatason sopimiseen”, Helle sanoi.