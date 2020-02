Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni vakuuttaa Sanna Marinin (sd) hallituksen pitävän kiinni työllisyystavoitteestaan ja työllisyystoimien aikataulusta.

”Keskusta ei ole tinkinyt kunnianhimon tasosta piirunkaan vertaa. Velaksi eläminen lopetetaan: julkinen talous on saatava tasapainoon vuoteen 2023 mennessä. Tämä edellyttää, että sovitut työllisyystoimet tehdään. Pysyviä menoja ei voi lisätä ilman pysyviä tuloja. Talouspolitiikan arviointineuvosto ja muut ovat esittäneet aiheellistakin huolta hallituksen talouspolitiikan linjasta. Nämä arvioinnit toimivat koko hallitukselle tärkeänä kirittäjänä sovittujen talous- ja työllisyyskirjausten toimeenpanolle. Aikataulussa ei ole joustonvaraa”, hän linjasi puheessaan keskustan politiikka- ja toimintapäivillä lauantaina.

Suomen työllisyysaste oli viime vuonna 72,6 prosenttia, kun se vuonna 2018 oli 71,7 prosenttia. Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 73,0 prosenttia. Professoreista koostuva talouspolitiikan arviointineuvosto ihmetteli äskettäin konkreettisten työllisyystoimien puuttumista. Pääministeri Marin vakuutti viikko sitten, että päätöksiä on tulossa, mutta niiden julkistamisen aika ei ole vielä.

”Kyllä hallitus tunnistaa sen, että tämä ei ole helppoa. Voin sanoa, että kaikki päätökset, joita edessä on, eivät ole helppoja”, hän kommentoi pääministerin haastattelutunnilla.

Katri Kulmunin mukaan hallitus on ratkaisujen löytämiseksi perehtynyt ”entistäkin tarkemmin” työttömyyden juurisyihin.

”Merkittävä selitys löytyy Suomen suurimmista kaupungeista. Alueilla, joissa on eniten avoimia työpaikkoja, on poikkeuksellisen korkea työttömyys ja pisimmät työttömyysjaksot. Erityisesti nuoret miehet tuntuvat olevan hukassa. Työttömistä yli puolet asuu neljän suurimman maakunnan alueella, vaikka niissä on 60 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Pääkaupunkiseudun, Tampereen, Oulun ja Turun työllisyysasteet ovat jopa yli kymmenen prosenttiyksikköä alhaisemmalla tasolla kuin samankokoisissa pohjoismaisissa kaupungeissa. Tämä on tuhansia työttömiä enemmän”, hän totesi.

Kulmunin johtopäätös tilastoista on, että työvoimapalveluita ja muita toimia tarvitaan.

”Talouden tasapaino edellyttää kuitenkin avoimen yksityisen sektorin onnistumista”, hän huomauttaa.

Kulmuni kommentoi puheessaan vain lyhyesti keskustan tuoreita, edelleen laskevia kannatuslukemia.

”Keskusta on hallituksessa tärkeillä paikoilla vaikuttamassa isänmaahan. Aate on ainutlaatuinen ja kenttäväki valmiina taisteluun. Horjuneen luottamuksen syyt on otettava vakavasti, ja on ymmärrettävä, ettei keskusta nouse itsestään – meidän jokaisen työpanosta tarvitaan”, hän sanoi.

