Koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden lasten määrä on Yhdysvalloissa nyt suurempi kuin koskaan ennen, kertoo Reuters. Lauantaisen tiedon mukaan näitä tapauksia oli 1902, mikä on 2,4 prosenttia tämän hetkisistä sairaalahoitoa vaativista koronatapauksista maassa.

Myös 18–49-vuotiaiden ikäluokissa korona on vienyt sairaalahoitoon ennätyksellisen paljon pohjoisamerikkalaisia, CDC:n (US Centers of Disease Control and Prevention) datan mukaan.

”Tämä ei ole sama covid-19 kuin viime vuonna, tämä on pahempi, ja tämä tulee olemaan erityisen paha lapsille”, Yhdysvaltain lastenlääkärien liiton aikaisempi johtaja Sally Goza sanoi CNN:llä lauantaina.

Alle 12-vuotiaat eivät Yhdysvalloissakaan ole koronarokotuksen piirissä, mikä tekee heistä alttiita koronan aiempaa helpommin tarttuvalle deltamuunnokselle.

Tilanne on synnyttänyt jännitteitä konservatiivisten osavaltioiden johdon ja paikallisten päättäjien välille siitä, pitäisikö lasten käyttää koulussa maskia. Esimerkiksi Floridassa, Texasissa ja Arizonassa koulut ovat uhmanneet osavaltionsa johtajan vaatimusta, että koulussa ei pidä edellyttää lapsilta kasvosuojan käyttöä.

Asia on ajankohtainen, sillä Yhdysvalloissa koulut alkavat kesäloman jälkeen pikapuolin elokuussa.

Maan laajin opettajien järjestö esitti viikolla pakollista koronarokotusta kaikille opettajille.

