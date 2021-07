Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen kommentoi Iltalehden haastattelussa talouskommenteistaan syntynyttä kohua.

Mäkynen arvosteli Uuden Suomen haastattelussa sitä, että hallituksen työllisyystoimien tarkastelussa takerrutaan valtiovarainministeriön (VM) laskelmiin.

”Pitääkö laskentatapaa muuttaa kun homma käy hankalaksi?”, entinen työministeri Jari Lindström on ihmetellyt.

Mäkynen kuittaa ryöpytyksen somenaljailuna.

”VM:n laskelmia tarvitaan, mutta me pystymme tekemään paljon työllisyystoimia, joille ei voida laskea VM:n kaavamaista työllisyysvaikutusta. Esimerkiksi sisäistä luottamusta on pidetty Suomen vahvuutena ja talouskasvun ajurina, mikä on matemaattinen laskukaava tämän työllisyysvaikutuksille”, hän kysyy Iltalehdessä.

”Jos olisi nojattu vain VM:n nykyisiin vaikutusarvioihin, peruskoulu olisi jäänyt syntymättä”, Mäkynen jatkaa.

Hän esittää, että hallituksen budjettiriihessä aloitettaisiin keskustelu yleisturvasta. Sdp esitti yleisturva-ajatusta jo vuonna 2018, mutta Mäkysestä se olisi nyt realistisesti toteutettavissa, kun tulorekisteri on käytössä.

Yleisturvamallissa yhdistettäisiin työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, kuntoutusraha, vanhempainpäivärahat, lastenhoidontuet, opintotuet, aikuiskoulutustuki, toimeentulotuen perusosa ja asumistuki.

Yleisturvan saanti olisi tuloihin sidottua.

”Kun ihminen ajautuu tulottomaksi ja tulorekisteristä se voidaan todeta, hänen toimeentulonsa voitaisiin minimitasolla turvata. Sitten selvitettäisiin tulottomuuden syy, ja jos henkilö esimerkiksi ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja hakeutuu palveluihin, hän pääsee yleisturvan piiriin.”

