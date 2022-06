Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi lehdistötilaisuudessa Turkmenistanissa, ettei Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys vaivaa Venäjää lainkaan.

”He voivat liittyä mihin haluavat”, hän kommentoi.

Putin korosti kuitenkin, että mikäli kyseisiltä alueilta kohdistettaisiin Venäjään sotilaallista uhkaa, Venäjä vastaisi yhtä voimakkaasti uhkaajia kohtaan.

Tyly vastaus Britanniasta

Ison-Britannian ulkoministeri Liz Truss kommentoi Putinin puheita Sky Newsille. Hän sanoi, että Putinin retoriikka pitäisi jättää huomiotta.

”Olemme kuulleet tämänkaltaista retoriikkaa Putinilta kaikenlaisista suunnitelmista aiemminkin”, Truss sanoi.

Ulkoministeri nosti esiin Putinin vaihtuvat mielipiteet siitä, mikä on hyväksyttävää Venäjän mielestä.

Nato. ”Meidän on jätettävä huomiotta tämä retoriikka ja sen sijaan tehtävä kaikkemme jatkaaksemme Ukrainan tukemista aseilla, joita se tarvitsee voittaakseen tämän kauhistuttavan sodan”, Britannian ulkoministeri Liz Truss painottaa. Kuva: epa10000028

”Joten, hän sanoi, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon on hänelle punainen viiva, että länsimaiden asetoimitukset Ukrainalle ovat hänelle punainen viiva…”, Truss listasi.

Nyt Venäjä on kuitenkin todennut, että sillä ei ole ongelmaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden kanssa.

”Meidän on jätettävä huomiotta tämä retoriikka ja sen sijaan tehtävä kaikkemme jatkaaksemme Ukrainan tukemista aseilla, joita se tarvitsee voittaakseen tämän kauhistuttavan sodan”, hän sanoi.

Putinin tavoite edelleen sama

Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on edelleen sama tavoite kuin konfliktin alussa: valloittaa suurin osa Ukrainasta, Yhdysvaltain kansallisen tiedustelupalvelun johtaja Avril Haines sanoi BBC:n mukaan.

Samoilla linjoilla on myös Truss, joka kertoi tänään Iltalehden haastattelussa, että britit pelkäävät Venäjän yrittävän uudelleen Kiovan valtausta.

”En usko, että Putin on antanut periksi tavoitteistaan. Hän on vain vaihtanut taktiikkaa. Näemme taktiikoita, jotka painottuvat eteläiseen ja itäiseen Ukrainaan sen jälkeen, kun hän epäonnistui Kiovan valtauksessa. Mutta emme usko, että hän on luopunut tavoitteestaan. Hyökkäykset Kiovaan jatkuvat”, Truss sanoi IL:n mukaan.

Avril Hainesin mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että Venäjä saavuttaisi tavoitteensa lähiaikoina. Hänen mukaansa sota Ukrainassa saattaa kestää pitkään, sillä Venäjän joukot ovat heikentyneet ja eteneminen on hidasta.

Luhanskin viimeisessä Ukrainan hallitsemassa kaupungissa Lysitšanskissa käydään nyt raskaita taisteluita sen jälkeen, kun Venäjän joukot onnistuivat miehittämään läheisen Sjeverodonetskin kaupungin.

Britannian puolustusministeriön raportti arvioi, että Ukrainan joukot pystyvät jatkossakin viivyttämään Venäjän etenemistä ja vetäytymään ennen kuin ne piiritetään.

