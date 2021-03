Kuva: Outi Järvinen

Tuija Saresma on suorasanainen tutkija. Populismiin, rasismiin ja vihapuheeseen perehtynyt dosentti sanoo Uuden Suomen tänään julkaisemassa haastattelussa asioita, joita moni Suomessa on kiertänyt kuin kissa kuumaa puuroa.

”Sanoisin juuri näin, että perussuomalaiset on rasistinen puolue”, Saresma sanoi perussuomalaisista.

”Hänen kirjoituksiensa perusteella voidaan sanoa, että hän on rasisti”, Saresma sanoi puheenjohtaja Jussi Halla-ahosta.

Tutkija kertoo haastattelussa perustelunsa arvioilleen. Ne pohjautuvat analyysiin Halla-ahon toiminnasta ja hänen johtamansa puolueen linjauksiin.

Halla-aho ei nähnyt tarvetta kommentoida Uuden Suomen juttuun tutkijan näkemystä hänestä ja hänen johtamastaan puolueesta. Hänellä oli siihen mahdollisuus.

Ylelle perussuomalaisten puheenjohtaja on sanonut aiemmin esimerkiksi näin, kun häneltä on kysytty, paheksuuko hän rasismia:

”Kyllä paheksun kaikkea sellaista ajattelua, että ihmisiä pitäisi kohdella eri tavoin riippuen heidän ihonväristään. Sellaista paheksun.”

Saresma on tutkinut populismia ja sen valtavirtaistumista. Maailman tunnetuin esimerkki populistijohtajasta on Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump, jonka kanssa Halla-aholla on tutkitusti yhtäläisyyksiä.

Aikamme populistijohtajille sosiaalisen median alustat ovat kaikki kaikessa. Verkon uumenista ovat kannatuspohjansa hankkineet niin Trump kuin Halla-ahokin. Siellä kannattajat myös innostetaan levittämään johtajansa ajatusmaailmaa.

Kulttuurintutkija Saresman keskustelunavaus populismista ja rasismista on tärkeä rasisminvastaisella viikolla, joka nyt on käynnissä.

Tärkeä on myös hänen viestinsä, että kaikki perussuomalaisten kannattajat ja puolueen edustajat eivät tietenkään ole rasisteja. Siihen voisi lisätä sen, että rasisteja on varmasti muidenkin puolueiden kannattajissa.

Ja kyllä jokainen meistä voi kysyä itseltään: käyttäydynkö joissain tilanteissa rasistisesti, jos vaikka en tarkoituksella niin huomaamattani?

