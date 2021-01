Suomen sähköntuotantokapasiteetti on joutumassa jälleen kerran tositestiin, kun tammikuu onkin viimevuotiseen huippuleutoon tammikuuhun verrattuna normaali talvikuukausi.

Energiaviraston mukaan vanhojen voimalaitosten sulkeminen on edelleen jatkunut ja samalla pienentänyt sähkön huippukuormituksen aikana käytettävissä olevaa kotimaista tuotantokapasiteettia viime vuodesta.

Viime vuonna suljettiin 220 megawatin Naantali 1 ja Naantali 2 -voimalat sekä 160 megawatin Haapaveden voimalaitos siirtyi pitkäaikaissäilöntään.

Tuulivoimalla ei pystytä korvaamaan poistuvaa tuotantoa

Uutta tuulivoimakapasiteettia valmistui noin 200 megawattia, mutta se ei riitä korvaamaan poistettua tuotantoa etenkään kovien pakkasten aikaan. Energiavirasto arvioi, että kylmien talvipäivien huippukulutuksen aikana yli 2 000 megawatin tuulivoimalakapasiteetista on käytettävissä vain kuusi prosenttia.

Kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi virasto arvioi talvikaudella 2021 noin 15 100 megawattia. Kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on käytettävissä enää vain noin 10 800 megawattia.

Viime vuoden leudon talven ansiosta kulutushuippu nähtiin vasta helmikuun 28. päivä, jolloin kulutus oli 12 388 megawattituntia yhden tunnin aikana. Vuodet eivät sään suhteen todellakaan ole silti veljeksiä, sillä vuonna 2019 kulutushuippu oli 14 542 megawattituntia/h. Siksi viraston arvioima yli 15 000 megawatin sähkötehon tarve ei ole tuulesta temmattu.

Kulutushuipun aikaan Suomi tarvitsisi noin 3 700 megawattia tuontisähköä, jos Suomen runsaan 600 megawatin tehoinen tehoreservi otettaisiin käyttöön. Vaje vastaa yli kahta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 kokoista 1600 megawatin ydinvoimalaa.

Huippukulutuksen aikana markkinaehtoisesti sähkön tuontia voi olla tätäkin enemmän, sillä kaikkea kotimaista tuotantokapasiteettia ei välttämättä ole otettu tai saada käyttöön.

Periaatteessa mitään ongelmia ei tuonnin suhteen pitäisi olla, sillä siirtoyhteyksillä tuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 5 100 megawattia.

Ilman merkittäviä vikaantumisia Energiavirasto arvioi markkinaehtoisen sähkön tuotannon ja tuonnin ja viime kädessä tehoreservin riittävän kuitenkin kattamaan arvioidun huippukulutuksen talven aikana.

Riski sähköpulasta on pieni, mutta...

Energiavirasto arvioikin sähköpulan riskin talven aikana pieneksi.

Asiassa on kuitenkin mutta. Järjestelmä ei siedä yhdenkään suuren voimalan vikaantumista tai häiriötä, kuten kävi Teollisuuden Voiman Olkiluoto 2:lle joulukuun 10. päivänä tapahtuneen pikasulun yhteydessä.

Virasto toteaakin, että useat samanaikaiset vikaantumiset tuotantokapasiteetissa tai siirtoyhteyksissä huippukuormituksen aikana voivat johtaa sähköpulaan.

”Suomen tehotasapainoon vaikuttavat myös sähkömarkkinoiden toimivuus sekä naapurimaiden tuotanto- ja kulutustilanne Suomen huippukulutuksen aikana.”

Tämä on tärkeää muistaa Suomessa nyt, koska naapurimaissa ja erityisesti Ruotsissa on suljettu myös voimaloita.

Vattenfallin pääosin omistaman Ringhals 1:n sulkeminen runsas viikko sitten vuodenvaihteessa näyttää näkyvän heti tuotannon vähenemisen lisäksi sähkön markkinahinnassa Ruotsissa, jossa maa on jaettu neljään hinta-alueeseen.

Ruotsin kolmosalueella eli Göteborgin ja Tukholman välisellä vyöhykkeellä sähkö tukkuhinta on nyt Suomen tasolla, kun viime vuonna alueen hintataso oli merkittävästi Suomen hintaa alempi.

Venäjä on jo useana pakkasvuonna ollut Suomen pelastus, kun huippupakkaset ovat ajoittuneen venäläisten loma-aikaan tammikuun alkupäiville. Näin tänäkin päivänä.

Parhaillaan idästä tuodaan Suomeen sähköä yli 1 400 megawatin teholla – toki sähkön hintakin on nyt lähes 100 euroa megawattitunnilta. Normaaliarkena Venäjältä ei päiväsaikaan ole paljoa sähköä saatu venäläisten hinnoittelupolitiikan vuoksi.

Kylmyyden vaikutus näkyy itse asiassa koko Pohjolan hintatasossa paraikaa. Sähköä virtaa Pohjolan kylmyydestä Saksaan ja jopa Ranskaan, missä myös on kylmä. Päästöoikeuksien hintataso on taas nousussa, mikä on nostamassa myös sähkön hintaa – joka on toki talvipäivinä aivan normaalia.

