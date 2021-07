Marsista tavattu glaukoniittimineraali vihjaa, että Curiosityn tutkima Gale-kraatterin alue on ollut elämälle suotuisaa seutua. Marsia tutkiva Curiosity-mönkijä porasi vuonna 2016 savinäytteen, josta paljastui mönkijän röntgenlaitteistolla glaukoniittiminteraalia.

Gale-kraatteri on alue, jossa arvellaan sijainneen juoksevaa vettä miljoonien vuosien ajan noin 3,5 miljardia vuotta sitten. Tutkijat eivät ole toistaiseksi tienneet, oliko alueen järvi olosuhteiltaan elämää mahdollistava. Esimerkiksi tietoa järven happamuudesta ja lämpötilasta ei ole ollut tarkkaa tietoa.

Nyt tehty mineraalilöydös on lupaava merkki, sillä se viittaa vakaisiin olosuhteisiin, jossa lämpötilat ovat pysyneet -3-15 celsiusasteen välillä ja veden ph on ollut neutraali jopa miljoonan vuoden ajan, New Scientist kirjoittaa. Tutkijoiden mukaan mineraalia muodostuu elämälle suotuisissa olosuhteissa.

Glaukoniitin löytyminen ei ole vielä suora todiste Marsin muinaisesta elämästä, mutta se lisää toiveita, että suoria todisteita elämästä etsivä Perseverance-mönkijä voisi sellaisia löytää tulevina vuosina.

Tutkimus on julkaistu Nature astronomy -tiedejulkaisussa.

