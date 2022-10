Ajatuspaja Carnegie Endowment for International Peacen tutkija ja Venäjä-asiantuntija Alexander Gabuev sekä brittiläisen International Institute for Strategic Studies -instituutin tutkija Franz-Stefan Gady pitävät turvallisuuspoliittista tilannetta juuri nyt ”erittäin vakavana”. He arvioivat Washington Postin haastattelussa, että myös ydinaseiden käyttö on mahdollista.

”Presidentti Vladimir Putin on valmis korottamaan panoksia, jos hän häviää edelleen taistelukentillä. Samaan aikaan pidän hyvin epätodennäköisenä, että länsimaat perääntyisivät, joten tilanne on todella haastava. Olemme vain kahden tai kolmen askeleen päässä siitä, että Venäjä ei saavuta tavoitteitaan ja on valmis käyttämään keinoja, jotka kerran olivat täysin poissuljettuja”, Gabuev sanoo.

Gabuev ja Gady pitävät taktisen ydinaseen käyttöä mahdollisena ja neuvovat länsimaita ottamaan uhan tosissaan.

”Sen (ydinaseen käytön) todennäköisyys on edelleen matala, mutta tilanne on vakavin sitten 1980-luvun”, Gady kommentoi.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän tshetsheenijohtaja Ramzan Kadyrov on jo linjannut, että Venäjän tulisi vastata taktisilla ydinaseilla Ukrainan tilanteeseen. Reuters kuvailee Kadyrovia Vladimir Putinin läheiseksi liittolaiseksi.